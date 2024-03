Paul hat noch ganz schön viel Platz im Inkubator. Er ist ein Frühchen, 27. Schwangerschaftswoche - und er ist eine Übungspuppe des Deutschen Herzzentrums. Dunja Renner kann ihn also leicht an sich nehmen, um die Maschine zu präsentieren, in der er liegt: einen Intensivtransportinkubator namens Neosave IV.