Vielleicht ist es wirklich das, was den am Minimalismus und der Farbfeldmalerei geschulten, rechteckigen Skulpturen der amerikanischen Künstlerin Anne Truitt gefehlt hat: eine rote Schleife. Milen Tills genau einen Meter hohes "Geschenk für Anne Truitt" hat diese jedenfalls. Und so steht sie nun da im Kunstverein, die bunte, blau-gelbe Säule, wie ein nicht abgeholtes Geschenk (Anne Truitt ist 2004 verstorben). Was die Arbeit des in München lebenden, deutsch-französischen Künstlers Milen Till auf alle Fälle ist, das ist eine "Jahresgabe". Denn, ja, es ist wieder so weit: Der Kunstverein München bietet am Jahresende wieder seine "Jahresgaben" feil. Das heißt Kunstwerke, die man als Mitglied des Vereins für teilweise weniger als 700 Euro erwerben kann.