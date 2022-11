Von Heiner Effern, Klaus Ott und Andreas Schubert

Der Münchner Stadtrat hat an diesem Mittwoch die Qual der Wahl: Will er mehr öffentlichen Nahverkehr statt noch mehr Staus auf den Straßen - aber auf Kosten enormer finanzieller Risiken in Milliardenhöhe, die sich die Stadt gar nicht leisten kann? Eigentlich soll die Vollversammlung die Weichen für den Bau einer neuen U-Bahnlinie stellen, der U9. Diese soll vom Süden quer durch die Innenstadt zur Münchner Freiheit führen und dazu beitragen, dass München nicht im Autoverkehr erstickt.