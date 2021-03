Auch seinen Standort in der Karlstraße in der Münchner Innenstadt will Apple weiter ausbauen.

Von Catherine Hoffmann

Apple investiert mehr als eine Milliarde Euro in Deutschland und macht München zu seinem europäischen Zentrum für Chip-Design. Das Geld soll in den kommenden drei Jahren in Deutschland investiert werden, vieles davon wird in den Standort München fließen, wo schon heute knapp 1500 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung arbeiten, Hunderte neue sollen hinzukommen. München ist schon heute Apples größtes Entwicklungszentrum in Europa.

Apple ist in jüngster Zeit dazu übergegangen, mehr und mehr eigene, selbst entwickelte Chips in seine Geräte einzubauen. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten sollen so iPhone, iPad und Mac besonders leistungsstark werden und gleichzeitig weniger Energie verbrauchen. Wenn das gelingt, freuen sich die Kunden: Die Batterielaufzeit verlängert sich. Das Team, das an der Chipentwicklung arbeitet, heißt Power Management Unit. Die Hälfte von Apples globalem Power-Management-Design-Team forscht in Deutschland.

Gleichzeitig wächst in München Apples Cellular-Team, das an der Entwicklung von 5G und zukünftigen Technologien arbeitet. Es bekommt in der Karlstraße einen neuen, 30 000 Quadratmeter großen Standort, der im kommenden Jahr bezogen werden soll. Damit wird München Europas größter Entwicklungsstandort für mobile drahtlose Halbleiter und Software sein. "München ist seit vier Jahrzehnten ein Zuhause für Apple und wir sind der Stadt und Deutschland dankbar für das gemeinsam Erreichte und freuen uns auf den Weg, der vor uns liegt", sagte Tim Cook, Vorstandschef von Apple. Das Unternehmen aus Cupertino im kalifornischen Silicon Valley ist seit 40 Jahre in München, es hat 1981 die erste Niederlassung in der Stadt gegründet. Damals startete das Unternehmen mit zehn Mitarbeitern.

Apple arbeitet mit mehr als 700 Unternehmen aller Größenordnungen in Deutschland zusammen. In den vergangenen fünf Jahren hat der Technologiekonzern mit diesen Partnern mehr als 15 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Dazu gehören der Chiphersteller Infineon, der Batteriehersteller Varta und das eigentümergeführte Chemieunternehmen DELO, das Klebstoff für die Face-ID-Technologie in Apples neuesten Produkten liefert, darunter das iPhone 12 Pro.