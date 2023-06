Das Celebre ist gleich in zwei Locations in München eingezogen - am Viktualienmarkt und in der Macherei. Hier gibt es Cornetti, Cannoli und andere sizilianische Spezialitäten zu besonderem Kaffee.

Von Laura Kaufmann

Anfang der Nullerjahre schossen sie aus dem Boden der Stadt und waren gekommen, um zu bleiben: die Coffeeshops. Mit ihnen verbunden war das Lebensgefühl, das unzählige US-Serien transportierten, deren Darsteller lässig einen Pappbecher voll Kaffee vor sich hertrugen. Eigentlich ein als Kaffee getarntes Dessert, mit Sahnetopping und Karamellsirup. Starbucks, Coffee Fellows, Coffee Company eröffneten zahlreiche Filialen, von denen heute nur noch einige übrig sind. Wegwerfbecher sind nicht mehr angesagt, inhabergeführte Cafés mit individuellem Charme übertrumpfen Ketten mit Corporate Design.

Oder? Nur ein paar Häuser neben dem Starbucks am Viktualienmarkt und in Berg am Laim haben zwei Filialen einer neuen Kette eröffnet, die verdächtige Ähnlichkeiten mit den Coffeeshops hat- Celebre. Was Celebre allerdings auch hat, ist ein sizilianisches Sortiment mit allerlei kleinen Leckereien, die in München nicht an jeder Straßenecke zu bekommen sind. Kaffee mit Pistaziencreme zum Beispiel, Arancini und Cannoli, gefüllte Cornetti. Starbucks auf Sizilianisch? Ja und nein. Jedenfalls ist der Münchner an sich dem italienischen Lebensgefühl selten abgeneigt. Und die Spezialitäten einer Insel im Süden - wer da widerstehen kann, der werfe die erste Kaktusfeige.

Dieses Celebre also ist weder ein hiesiges Gewächs noch von den Straßen Palermos an den Viktualienmarkt und nach Berg am Laim getragen worden. Es stammt aus Stuttgart. Corrado Celebre ist ein Fellbacher Sizilianer, der sich in die Welt des Kaffees vertieft hat, inklusive Ausbildung zum Coffeologen; er vertreibt seine eigenen Röstungen. Ein eigenes Café war da der nächste logische Schritt. Nach Stuttgart folgten weitere. Nun also München.

Von früh bis abends sind beide Shops geöffnet. Ein schneller Kaffee tagsüber, ein frühes Abendessen, ein Snack aus der Vitrine - eine italienische Cafébar mit erweitertem Konzept, auf Systemgastronomie getrimmt. "More than just italian" lautet der nicht gerade bescheidene Slogan, der in Großbuchstaben auf Jutebeutel gedruckt wird.

Der neueste Laden ist der in der Macherei, ein Klinkerfassaden-Büroquartier in Berg am Laim. Er ist zum Flagship Store deklariert worden, hier finden auch Events wie ein Aperitivo und Karaoke statt, was in einem Nullerjahre-Coffeeshop nun eher nicht passiert. Außerdem lassen sich die Kaffees hier gegen Aufpreis auch mit "Masterclass" zubereiten, mit hochwertigen Sonderröstungen. Noch wird dieses Celebre eher von den Büromenschen drumherum frequentiert.

Das Celebre am Viktualienmarkt...

... ist mehr als ein Coffeeshop mit italienischem Einschlag.

Am Viktualienmarkt können die Gäste im Celebre entweder in den großen Fensterfronten Richtung Stadttrubel sitzen oder an einem der drei Hochtische. Für lange, gemütliche Runden ist das eher nichts, aber dafür ist ja auch nicht immer Zeit. Der Laden ist clean eingerichtet. Die roten Metallregale, auf denen sich Pflanzen türmen, kontrastieren hübsch mit den schiefergrauen Wänden. Hinter dem Tresen und der Vitrine mit den Dolci und Snacks des Tages stehen sympathische Leute, die hilfsbereit das Konzept oder die Getränke erklären.

Was gibt es und was kostet es?

Vieles, was das Dolce-Vita-Herz aufblühen lässt. Cornetti, einfach so (2,20 Euro) oder gefüllt mit Schokolade, Mandel- oder Pistaziencreme (3,40 Euro), Cannoli, gefüllt mit Ricotta, Pistazie oder Schokolade in groß (3,90 Euro oder drei Stück für 10 Euro) und in klein (2,40 Euro oder zehn Stück für 19 Euro Euro). Dazu allerlei Herzhaftes, süditalienische Varianten von belegten Broten und Teiggebäck, die Scacce zum Beispiel, die ein wenig an Börek erinnern. Gefüllt mit Ricotta und Spinat, Tomate-Mozzarella oder Salsiccia für 7,40 Euro.

Oder die belegten Panuzzi (6,90 Euro das Stück), aus Urweizen gebacken. Günstig ist das Celebre nicht, dafür wird Wert auf Qualität gelegt. Natürlich gibt es Arancini, die gefüllten und frittierten Reisbällchen aus Sizilien (5 Euro das Stück), und luftig-leichte Pizzavariationen in süß (Pantella) und zum Aperitif auch in salzig (Nuvoletta).

Kaffee und eine süße Kleinigkeit - damit lässt sich der Trubel vor der Tür gut beobachten.

Es gibt auch Herzhaftes - aber ein Cornetto Pistacchio passt einfach besser zum Kaffee.

Vieles also, was sich auch in der Vitrine einer sizilianischen Cafébar befinden würde. Dazu, natürlich, Kaffee. Gut und gewöhnlich als Espresso (für eher wenig Italien-typische 2,50 Euro), Cappuccino (je nach Größe 3,80/4,60 oder 5,40 Euro) oder als "Coffee Specials": Ein warmer oder kalter Latte Macchiato mit Pistazien-, Schoko- oder Mandelcreme (ab 4,80/4,90) zum Beispiel. Weder im Kaffee noch bei den Cornetti, in die die Creme vor dem Gast hineingespritzt wird, wird daran gespart.

Mit Getränk und Dolci lässt es sich nun gut alleine oder in Gesellschaft im Schaufenster sitzen, mit klackernden Eiswürfeln den Rest Creme vom Becher lösen und mit Blick auf das Stadtgewusel vom nächsten Italienurlaub träumen.

Celebre, Rosental 5, 80331 München, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr. Celebre in der Macherei, Weihenstephaner Straße 10, 81673 München, Telefon: 089/52046690, Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 10 bis 20 Uhr, Donnerstag bis Samstag 10 bis 22 Uhr.