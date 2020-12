Von Kassian Stroh und Martin Moser

In München ist es ab sofort im gesamten Stadtgebiet verboten, Alkohol in der Öffentlichkeit zu trinken. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagmittag mit. "Dieser Schritt ist erforderlich, weil es trotz eindringlicher Appelle angesichts steigender Infektionszahlen in der ganzen Stadt zu Menschentrauben vor Glühweinverkaufsstellen kommt", begründete Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle die Maßnahme.

Seit Mittwoch gelten in Bayern verschärfte Corona-Maßnahmen - etwa ein Konsumverbot von Alkohol. Allerdings schreibt die Verordnung des Freistaats kein allgemeines Verbot im öffentlichen Raum vor, die Kommunen müssen den jeweiligen Geltungsbereich selbst festlegen.

Bis gestern waren das in München das Gebiet innerhalb des Altstadtrings und weitere belebte Plätze. In der Praxis habe das aber zu einem "Glühwein-Hopping zu noch erlaubten Trinkzonen" geführt, argumentiert die Stadt. Dem will die Stadt nun mit dem Komplettverbot entgegenwirken - auch wenn ein solches im August erst vor dem Verwaltungsgericht gescheitert war. Damals waren allerdings auch die Fallzahlen wesentlich niedriger. Münchens Inzidenzwert beträgt seit diesem Dienstag mehr als 200.