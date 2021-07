Von Sebastian Krass und Jakob Wetzel

Die Siemens-Gebäude an der Richard-Strauss-Straße sind bereits abgeräumt. Im kommenden Jahr soll dort ein neues Hochhaus entstehen, und zwar eines, dass es in München so noch nicht gibt. Mit 96 Metern soll es knapp unter der 100-Meter-Marke bleiben, daneben sollen ein 60-Meter-Türmchen und ein 57 Meter hoher Riegel entstehen. Das allein wäre noch nicht neu - doch die Anlage soll aus Holz errichtet werden.

Das war der Plan, mit dem das Büro von David Chipperfield 2019 den Architekturwettbewerb gewonnen hat. Und nach anfänglicher Zurückhaltung bekennt sich mittlerweile auch die Bauherrin dazu, die Bayerische Versorgungskammer. "Wir arbeiten mit einem Holzhybrid-System", sagt eine Sprecherin. Fassadenstützen und Deckenträger sollen aus vorgefertigten Holz-Beton-Elementen errichtet werden. Das Holz wird im Gebäudeinneren verbaut, aber Simulationen lassen erahnen, dass man es am Ende durch die Fenster sehen kann.

Ein Holzbau in dieser Größenordnung, das ist neu für München - und doch ein Trend. Bauen mit Holz ist en vogue. Noch vor 20 Jahren habe man allenfalls Kindertagesstätten oder landwirtschaftliche Gebäude aus Holz errichtet, sagt Markus Bernhard, Sachverständiger für Holzbau, Beratender Ingenieur der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau und noch dazu gelernter Zimmerer. Doch seit etwa einem Jahrzehnt ändere sich das. Bei Verwaltungsgebäuden, Gewerbe- und Wohnbauten: Überall werde nun mit Holz gebaut.

In München ist es nicht anders: Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften GWG und Gewofag etwa arbeiteten zuletzt intensiv mit Holz. Und auch beim derzeit umstrittensten Bauprojekt der Stadt, dem Quartier um die Paketposthalle mit seinen zwei geplanten 155-Meter-Türmen, ist der Baustoff Thema.

Dabei ist es erst einmal teurer, mit Holz zu bauen. In den vergangenen Monaten spielte der weltweite Markt für Bauholz verrückt. So stiegen die Preise im Mai gegenüber dem Vormonat um 38,4 Prozent. Danach gaben sie zwar wieder etwas nach, doch auch ohne solche Kapriolen bedeutet das Bauen mit Holz grob gerechnet einen Aufschlag von zehn bis 20 Prozent auf die Baukosten.

Was den Baustoff trotzdem begehrt macht: Er kann einen Beitrag leisten im Kampf gegen den Klimawandel. Denn wer mit Holz baut, vermeidet nicht nur die Treibhausgasemissionen, die bei der Herstellung von Stahl und Zement entstehen. Sondern der Baustoff speichert in sich auch noch Kohlenstoffdioxid. Als CO₂-Senke entlastet er die Atmosphäre - zumindest bis er irgendwann verbrannt wird. Doch auch dann bleibt die Klimabilanz Studien zufolge deutlich besser als bei einem Haus aus Stahlbeton. Und der Gebäudesektor kann einen großen Unterschied ausmachen. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung von Dezember 2020 entfallen rund 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland auf Bau, Betrieb und Abriss von Häusern.

Detailansicht öffnen Die Hochhäuser an der Richard-Strauss-Straße sollen im "Holzhybrid-System" entstehen. Simulation: David Chipperfield

Die Stadt München versucht bereits umzusteuern. Vorzeigeprojekt ist die "Ökologische Mustersiedlung" im Prinz-Eugen-Park im Bezirk Bogenhausen. Dort sind 570 Wohnungen entstanden, alle mit Holz als Baustoff. Bauherrinnen waren zwei Genossenschaften, vier Baugemeinschaften sowie GWG und Gewofag. Im September 2020 wurde die Mustersiedlung mit einer "besonderen Anerkennung" beim Preis "Umwelt und Bauen" bedacht, den das Bundesumweltministerium ausgelobt hatte. Und das Planungsreferat der Stadt bilanziert: Dank des Holzbaus habe man bis zu 48 Prozent Kohlendioxid-Emissionen einsparen können. Zudem würden in der Mustersiedlung etwa 13 000 Tonnen CO₂ gespeichert - bei Mehrkosten für die Holzbauweise von immerhin zehn bis 25 Prozent. Um diese abzufedern, hat die Stadt ein Förderprogramm mit 13,6 Millionen Euro aufgelegt. Das sei nahezu ausgeschöpft worden, heißt es vom Planungsreferat. Stimmt der Stadtrat zu, soll es 2022 ein neues Förderprogramm für Holzwohnungsbau geben.

Denn es geht weiter. "Wir bauen im Durchschnitt etwa 600 Wohnungen pro Jahr, 30 bis 35 Prozent davon werden künftig mit Holzbau entstehen", sagt Gerda Peter, Geschäftsführerin der GWG. Ein neues Modellprojekt geht die GWG gerade in Freiham an. "Dort bauen wir etwa 60 Wohnungen in vier fast typengleichen Gebäuden, zwei davon mit Holzbau, zwei ohne, also als sogenannter Massivbau", berichtet Peter. Aus dem Vergleich erhofft sich die GWG Erkenntnisse über den CO₂-Verbrauch beim Bau, beim Baustellenverkehr und später beim Energieverbrauch. Auch die Gewofag hat mit dem Baustoff Erfahrungen gesammelt. Ihr neben dem Prinz-Eugen-Park prominentestes Projekt war der Stelzenbau über einem Parkplatz am Dantebad, mit 100 Kleinwohnungen für Menschen mit wenig Geld. Gewofag-Chef Klaus-Michael Dengler geht davon aus, dass die Stadt bei Baumaßnahmen künftig einen noch höheren Holzanteil fordern wird.

Doch es gibt Grenzen, zumal für reine Holzgebäude: Größere Wohnhäuser seien komplett aus Holz vielleicht denkbar, sagt etwa Dengler. Aber ob sie "sinnvoll sind, muss im Einzelfall hinterfragt werden". Beim Brandschutz, bei der Witterungsbeständigkeit und der Instandhaltung seien Holzhybridbauten im Vorteil. Wasserschäden etwa könnten sich bei Holz schlimmer auswirken als bei einem Massivbau aus Mauerwerk oder Beton.

Holzbauten seien an sich aber nicht instabil, sagt Andrea Heil. Die Münchner Bauingenieurin ist bei den "Architects for Future" aktiv. Was alles möglich sei? Heil zählt lieber auf, was nicht geht, aus technischen Gründen oder weil es die Behörden untersagen. Beton sei steifer, deshalb würden Aufzugsschächte und Treppenhäuser von hohen Gebäuden immer betoniert, sagt Heil. Was im Erdreich liege, sei ebenfalls aus Beton, denn im Untergeschoss sei es feucht, und die Dämmung sei schwierig. Und dann die Fluchtwege: "Bei höheren Gebäuden sind die Behörden viel entspannter, wenn der Fluchtweg durch ein Treppenhaus und ein Erdgeschoss in Massivbauweise führt, zum Beispiel aus Stahlbeton." Da gehe es um den Brandschutz. "Alles andere könnten sie theoretisch in Holz bauen."

Holz sei besser als sein Ruf, meint auch Ingenieur Bernhard. Es gebe einen alten Spruch von Gegnern des Holzbaus: "Holz bricht, brennt und fault." Das Brechen hänge jedoch von der Qualität des Materials ab. Beim Faulen gehe es letztlich darum, die Feuchtigkeit vom Holz fernzuhalten, das sei eine Frage der Technik. Bleibt der Brandschutz - doch Holz mit glatter Oberfläche brenne wesentlich weniger leicht, als man meine, sagt Bernhard. Hinzu komme aber noch der Schallschutz, denn Holz sei hellhöriger als Beton. Besser sei es da, man baue hybrid, mische also Holz und andere Baustoffe wie Beton.

Detailansicht öffnen Im Prinz-Eugen-Park gibt es bereits Wohnungen aus Holz. (Foto: GWG)

Überhaupt dürfe man die Wahl zwischen Holz und Beton nicht zu kategorisch angehen, findet Bernhard. "Jeder Baustoff hat seine Berechtigung." Und man solle auch nicht so tun, als sei der Holzbau eine Erfindung der Neuzeit. Neu sei, dass man nicht nur mit Balken und Brettern bauen könne, sondern auch mit flächigen Teilen. "Aber fränkische Fachwerkhäuser sind nach heutiger Sprechweise auch schon Hybridbauten." Und der höhere Preis? "Wenn man die Grundstückspreise mit einbezieht, relativiert sich das."

Andrea Heil hofft, dass die Preise ohnehin sinken werden. Der höhere Preis rühre unter anderem daher, dass Zementwerke Geld erhielten für die Müllverbrennung, das senke die Kosten. "Wenn Sie mit Beton bauen, müssen Ihre Arbeitskräfte außerdem keine Fachleute sein, bei Holz schon." Schließlich liege der höhere Preis daran, "dass wir seit Jahrzehnten nicht mehr so oft mit Holz bauen", sagt sie. Das sei ungewohnt. "Wenn wir mehr in Holz bauen, wird das günstiger werden." Und man dürfe nicht nur auf Neubauten schauen. In München sei die größere Frage: Wo kann ich aufstocken? "Eine Holzkonstruktion ist leichter, da kann ich vielleicht ein Geschoss mehr bauen", sagt Heil. Das könne sich rechnen.

Und die jüngsten Preiskapriolen? Gerda Peter von der GWG hat die Nachrichten dazu - wie viele andere Bauherren - intensiv verfolgt. "Ein Projekt haben wir deshalb für die Realisierung bewusst nicht im Frühjahr ausgeschrieben, sondern machen das jetzt im Herbst", sagt sie. Andererseits seien viele Rohstoffe auf dem Weltmarkt knapp und teuer, nicht nur Holz. Auch die Versorgungskammer gibt sich für ihr Hochhaus-Projekt gelassen. Eine Abkehr vom Holz ist nicht geplant, sie würde das Projekt, das in etwa fünf Jahren fertig werden soll, "stark verzögern".

Der Grünwalder Immobilienunternehmer Ralf Büschl ist mit seinem Projekt an der Paketposthalle noch deutlich weniger weit. 1100 Wohnungen und 3000 Büro-Arbeitsplätze sollen in den zwei Türmen unterkommen, Hotelbetriebe und mehr. Büschl weiß noch nicht, was ihm die Stadt genehmigt. Aber wenn möglich sollen die Nebengebäude einen hohen Holzanteil haben, sagt er. "Jenseits der 100 Meter aber wird es ingenieurtechnisch und vom Brandschutz her sehr anspruchsvoll. Wir prüfen, ob es geht." Es sei auch ein Thema, an der Hochhaus-Fassade mit Holz zu arbeiten, "aber da sind wiederum die Unterhaltskosten über den Lebenszyklus der Gebäude nicht unerheblich. Wenn man die Holzteile mal streichen oder austauschen muss, dann kann das die Nutzer durch eine Umlage treffen".

Büschl erzählt, er habe schon vor Jahren bei anderen Wohnbauprojekten über Holz diskutiert, "dann sagten die Vertriebsleute: Vergiss es, der Deutsche will kein Holzhaus, der will ein Ziegelhaus". Aber das habe sich geändert.