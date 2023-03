Schönheits-OP an der Mariensäule

Das Steinfundament der Mariensäule am Marienplatz hat eine Restaurierung nötig. Katharina Höll ist eine der Handwerkerinnen, die daran arbeiten.

Steinmetz-Gesellin Katharina Höll, die gerade die Mariensäule restauriert, über Material-Moden, angeklebte Kaugummis und ästhetische Eingriffe an Denkmälern.

Von Philipp Crone

Die Mariensäule ist derzeit mit Zäunen verhüllt. Sie wird restauriert. Unter anderem von Katharina Höll, 22, Steinmetz-Gesellin der Münchner Firma Pfanner. Höll steht mit einer Zange und büroklammerdickem Draht in der Hand an der Säule und erklärt, was gemacht werden muss und warum.

Frau Höll, was machen Sie eigentlich an der Mariensäule?

Katharina Höll: Wir machen gerade die Armierungen an den Stellen, wo alte Ergänzungen am Stein rausgebrochen sind.

Was ist eine Armierung?

Das ist wie bei einem Haus, da werden auch Stahlstangen zum Beton gesetzt. Wie eine Art Skelett. Zusammen ist das am stabilsten. Wir nehmen dafür Edelstahl, weil der nicht rostet.

Sie drehen den Draht gerade zu kleinen Ösen mit Spitze, was machen Sie damit?

Die werden in Bohrlöcher gesetzt und dann ein weiterer Draht durch die Ösen gezogen. Das ist das Gerüst, darüber und darum kann man dann die Ergänzungen modellieren.

Detailansicht öffnen Sorgfältig und sachte wird der Stein abgeschmirgelt. (Foto: Catherina Hess)

Was ist denn das für ein Material hier am Fuß der Säule?

Stein ist ja nicht gleich Stein. Das hier ist Adneter Marmor.

Oha, Marmor.

Ja, aber bei der Bezeichnung Marmor muss man ein bisschen aufpassen. Im Prinzip ist das hier ein Kalkstein.

Aber Marmor klingt doch viel besser.

Ja, aber das liegt auch ein wenig an der Geschichte. Marmor ist grundsätzlich ein Umwandlungsgestein, eine von vielen Gesteinsarten. Jede Gesteinsart ist anders entstanden, Sandstein, Kalkstein oder Granitgestein zum Beispiel. Marmor, vor allem natürlich der berühmte Carrara-Marmor aus der italienischen Gegend, war immer so begehrt, weil er zum Teil ganz rein weiß ist. Und das war gewünscht. Es gibt aber auch schwarzen Marmor.

Detailansicht öffnen Die Steinmetze ergänzen lose oder fehlende Teile am Sockel. (Foto: Catherina Hess)

Sie wirken nicht so überzeugt von Marmor.

(Lacht) Wenn man sich mit Stein beschäftigt, dann merkt man: Der ist doof zu pflegen, weil er alles einzieht. Der saugt richtig. Und die Mode ändert sich auch.

Nämlich wie?

Heute sind Marmorierungen sehr in Mode, oder Einschlüsse. Früher wünschten sich die Leute ihren Stein ebenmäßig und gleich, heute hätten sie gerne Ammoniten, also eine Schnecke, oder einen Donnerkeil drin.

Der rote Adneter hier an der Säule hat keine Schnecken, der wird nun von Ihnen aufgehübscht.

Genau. Wir versuchen an den Stellen, wo Gestein schon abgeplatzt ist und ergänzt wurde, diese wieder schön und harmonisch zu machen, farblich und von der Struktur.

Detailansicht öffnen Die Witterung und der Temperaturwechsel machen dem Marmor zu schaffen. (Foto: Catherina Hess)

Warum platzt da was ab?

Das ist ein ganz normaler Vorgang, wenn ein Gestein über Jahrzehnte der Witterung und den Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Wie zum Beispiel in der vergangenen Woche, erst hat es noch Schnee, dann 20 Grad, da zieht sich der Stein zusammen und dehnt sich wieder aus.

Und platzt ab und fällt runter?

Nein, das geht extrem langsam. Wir sehen, wenn so etwas entsteht, und reparieren das. Wir machen das Ganze dann wieder schön.

Was ist mit Abgasen? Die es ja hier kaum gibt.

Das geht eigentlich, die lagern sich auf der Oberfläche ab und man kann sie wegpolieren.

An der Säule gibt es einige gelbe Bereiche. Was ist das?

Das sind auch Ergänzungen, aber mit einer Art Plastik, farblich nicht so exakt passend. Wir überlegen uns die beste Mischung für unseren Einsatz, farblich und von den physikalischen Eigenschaften, und diese mineralischen Mischungen kann man auch leichter patinieren, also farblich anpassen mit hingetupften Pigmenten.

Wie lange wird es denn dauern, die Säule wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen?

Vor Ostern sind wir spätestens fertig, hängt auch vom Wetter ab.

Wissen Sie dann bei solchen Arbeiten auch ganz genau, welche Figur wen darstellt?

Ehrlich gesagt, nein (lacht). Oben drauf ist ja Maria. Aber mit der oder den Bronzefiguren haben wir nichts zu tun, dafür sind die Metallrestaurator zuständig. Wir schauen uns aber die Schriften genau an, von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. und ihren Besuchen in München. Die Schrift werden wir auch erneuern und nachziehen.

Detailansicht öffnen Die Schriften am Fundament werden nachgezogen. Diese hier erinnert an den Besuch von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2006. (Foto: Catherina Hess)

Sie machen also Ergänzungen, was noch?

Fugen. Die müssen regelmäßig erneuert werden, aus einem anderen Material als für die Ergänzungen natürlich. Die sind ja auch dafür da, dass das Ganze Spiel hat, sind also elastischer. Und am Ende wird dann noch gewachst.

Gewachst?

Wachs wird eingelassen in den Stein, da ist es eben von Vorteil, dass der Stein so saugt. Nach der Politur am Ende hat der Rotmarmor wieder seine leuchtende Farbe.

Machen Sie auch statische Reparaturen?

An einer Ecke gibt es schon ziemliche Risse, die werden optisch wieder schön gemacht, aber auch mit Schrauben so fixiert, dass sie wieder ein paar Jahrzehnte halten.

Wie sehr sind diese Arbeiten denn körperlich anstrengend?

Wir lernen alles schon noch manuell, mit Hammer und Meißel. Aber heute macht man vieles dann schon auch mit Maschinen, zum Beispiel eine Fase, also eine Schräge, die wird mit der Flex geschnitten. Das geht viel schneller.

Gab es denn auch Schmierereien an der Säule, als Sie die in Augenschein genommen haben?

Nein, aber natürlich jede Menge Kaugummis (lacht). Wobei das nicht so schlimm ist, die schaden dem Stein nicht.

Wie lang genau hält dann die Schönheits-OP an der Säule?

40 Jahre wären schon schön.