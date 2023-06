Was bedeutet es, arm zu sein? Grit Krüger beschreibt es in "Der Tunnel" anhand des Lebens einer Mutter und ihrer Tochter so realistisch hart wie poetisch. Die Autorin aus Ettlingen, die Stipendiatin der Bayerischen Akademie des Schreibens war und ihren Debütroman bereits im März beim Festival Wortspiele vorstellte, ist nun beim "Sommermix" des Literaturhauses erneut in München zu Gast.

Neben ihr auf der Bühne wird die Leipziger Autorin Cecilia Joyce Röski Platz nehmen, deren Roman "Poussi" das Rotlichtmilieu beleuchtet, sowie die Augsburger Comiczeichnerin Lisa Frühbeis. Deren zweite Graphic Novel nach ihrem mehrfach ausgezeichneten Debüt "Busengewunder" heißt "Der Zeitraum" und kreist um das Thema Mutterschaft.

"Sommermix" mit Cecilia Joyce Röski, Grit Krüger und Lisa Frühbeis, Donnerstag, 22. Juni, 20 Uhr, Literaturhaus, Salvatorplatz 1, literaturhaus-muenchen.de