Wer die Lange Nacht der Musik in München liebt, kann sich jetzt schon Karten für die musikalische Tour am 11. Mai sichern. Denn von diesem Montag, 8. April, an ist das Programm online. Nicht weniger als 95 Institutionen laden zu mehr als 400 Konzerten, Vorführungen, Tanzkursen, Performances und anderen musikalischen Events ein. Mit dabei sind große Kulturinstitutionen und Bühnen, aber auch kleine Kneipen, Bars, Cafés, Restaurants, Clubs, Hotels, 14 Kirchen, acht Theater, fünf Tanzschulen und zwei Konsulate. Zudem verwandeln sich unter anderem einige Schwimmbäder, Sportstätten, Buchhandlungen und Weinhandlungen für eine Nacht in ungewöhnliche Konzertorte.