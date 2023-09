Von Stephan Handel

Immer schön, wenn Klischee und Wirklichkeit aufeinandertreffen: Ludwig Hartmann, Direktkandidat der Grünen für die Landtagswahl am 8. Oktober, steht am Gärtnerplatz und verteilt grüne Papier-Windrädchen. Ein Paar, zwei Kinder dabei, bedankt sich höflich, aber nein: "Wir haben schon eins, das steckt am Lastenrad." Hartmann lacht.

Er hat auch gut lachen: Bei der letzten Wahl 2018 hat er den Stimmkreis klar gewonnen, mit 44 Prozent der Erststimmen. Hans Theiss von der CSU kam auf gerade mal 16,3 Prozent. Und mit 42,5 Prozent bei den Gesamtstimmen waren die Grünen in keinem bayerischen Stimmkreis erfolgreicher als in München-Mitte.

Mitte ist dabei ein relativ weit gefasster Begriff: Der Stimmkreis umfasst die Bezirke Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und Schwanthalerhöhe sowie Teile von Au-Haidhausen und Untergiesing-Harlaching. Es gibt ihn erst seit 2018 - zur damaligen Wahl wurden die Stimmkreise in München neu zugeschnitten, auf eine Art, die böse Zungen als "Gerrymandering" bezeichnen. Dabei werden Stimmkreise von der Mehrheit taktisch so neu aufgeteilt, dass die eignen Kandidaten bei der nächsten Wahl möglichst davon profitieren. Im neuen Stimmkreis Mitte wurden vom Freistaat Hochburgen der Grünen und auch der SPD vereint. Dadurch, so mutmaßten Kritiker, habe die CSU-Staatsregierung erreichen wollen, dass ihre Kandidaten in den angrenzenden Kreisen bessere Chancen hätten.

Der Plan ging nicht auf, die Grünen gewannen in München nicht nur das Direktmandat im Stimmkreis Mitte, sondern auch noch vier weitere. Zur Folge hat die Neuaufteilung aber, dass die CSU-Kandidaten - siehe Hans Theiss 2018 - im Stimmkreis München Mitte schlechte Chancen haben. Und weil die CSU in ganz Bayern Direktmandate holt, bietet auch eine noch so gute Listen-Platzierung kaum Aussicht auf Erfolg.

Dass die CSU den Grünen die Münchner Stadtmitte gnädig überlässt, wenn auch nicht ohne Hintergedanken, ficht Ludwig Hartmann nicht an. Der gelernte Kommunikationsdesigner, 45 Jahre alt, seit 2008 im Landtag, steht an seinem Infostand am Gärtnerplatz mit seinen Windrädchen und tritt auf im Habitus des sicheren Siegers. Dass das hier ein Heimspiel ist, daran lässt er keinen Zweifel: "Es geht eher darum, die Leute zu mobilisieren", sagt er, damit sie auch wirklich wählen gehen. Richtig überzeugen muss man hier kaum jemanden."

So gesehen, wagt sich Susanne Seehofer in die Höhle des Löwen: Sie fährt mit ihrem Mini auf den Gärtnerplatz, der zum "Susanne-Mobil" aufgemotzt ist: Susanne-Porträt links und rechts, Wahlkampfslogans, Homepage-Adresse, QR-Code. Seehofer trägt einen in Bayern berühmten Namen, sie ist die Tochter von Horst Seehofer, dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten und Bundesminister, natürlich CSU. Umso größer waren Überraschung und Schlagzeilen, als sie vor drei Jahren bekanntgab, in die Politik zu gehen - aber nicht in der Partei ihres Vaters, sondern in der FDP.

Detailansicht öffnen Direktkandidatin Susanne Seehofer wirbt für die FDP um Wähler - nicht nur in ihrem Stimmkreis. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Ihr Vater habe nicht versucht, ihr das auszureden, hat sie damals gesagt - er habe nur gemeint: "Willst du dir das wirklich antun?" Sie tat es sich an, und drei Jahre später steht sie auf Platz acht der FDP-Liste für Oberbayern und als Direktkandidatin in München-Mitte zur Wahl. Ihren Job bei BMW lässt die studierte Betriebswirtschaftlerin, 32 Jahre alt, derzeit ruhen - weil sie "von früh bis spät" im Wahlkampf unterwegs ist. Sie trifft dabei nicht nur auf Jubel und Zustimmung, gelinde gesagt, was sie in dem vorsichtigen Satz zusammenfasst: "Die Ampel in Berlin bringt der FDP keinen Rückenwind."

Die CSU, so sagt sie, sei für sie eine ideologische Partei. Ihr gehe es aber darum, ein Land zu schaffen, in dem "keine Lebensart vor einer anderen bevorzugt wird". Durchaus hadert sie auch mit ihrer eigenen Partei, sie findet, dass das Thema Klima anders angepackt werden müsste, dass es nicht nur in München um den Wohnungsbau gehen sollte, dass die FDP eher nicht mit sozialer Wärme assoziiert werde. Und Frauen, natürlich gibt es zu wenig Frauen in der Partei.

Das Direktmandat wird Susanne Seehofer vermutlich nicht holen, aber ihr Listenplatz ist so aussichtslos nicht - wenn, ja wenn die FDP überhaupt den Einzug in den Landtag schafft. Deshalb beschränkt sie ihren Wahlkampf auch nicht auf die Münchner City, sondern ist in ganz Oberbayern unterwegs: Jede Stimme, die sie für die FDP akquiriert, ist auch eine Stimme für sie. Und was dann passiert, wenn Markus Söder vielleicht doch nicht mehr so gerne mit Hubert Aiwanger und dessen Freien Wählern koalieren möchte - für sich selbst hat Susanne Seehofer da einen klaren Plan: "Ich möchte erst einmal viel lernen." Aber für ihren Spitzenkandidaten hätte sie schon eine Idee: "Martin Hagen wäre sicher ein besserer Wirtschaftsminister als Aiwanger."

Detailansicht öffnen Susanne Hornberger trifft Ministerpräsident Söder nicht nur im Bierzelt, an diesem Dienstag diskutiert sie mit ihm im Hotel Deutsche Eiche. (Foto: Robert Haas)

Susanne Hornberger muss sich über solche Karriere-Entscheidungen keine Gedanken machen, sie tut es aber wahrscheinlich trotzdem: Seit 1994 ist sie Mitglied bei der CSU, also politisches Denken mehr als gewöhnt. Erst eine Kandidatur hat sie hinter sich gebracht, 1996, als Studentin noch, für den Münchner Stadtrat, Listenplatz 67, Füllkandidatin. Und jetzt: Direktkandidatin zum Landtag in einem Stimmkreis, den sie selbst als den "schwierigsten in ganz Bayern" für die CSU bezeichnet. Das wüssten aber auch die Parteioberen, deshalb werde ihr schon "keiner den Kopf abreißen", wenn sie nicht gewählt wird. Da sie also um ihren Kopf keine Angst haben muss, geht sie "gelassen positiv" in den Wahlkampf.

Platz zehn auf der Oberbayern-Liste, das ist eigentlich nicht schlecht, wird ihr aber vermutlich nichts nützen. Trotzdem hängt sie sich rein im Wahlkampf, hat sich beurlauben lassen als Kommunikationschefin der Hanns-Seidel-Stiftung und ist ganztags in Sachen Landtagswahl unterwegs, davon sechs mal die Woche zwei Stunden Klinkenputzen - Haustürwahlkampf.

Hornberger sagt, sie sei nicht klassische CSU - Frau und alleinstehend, das ist eine Minderheit bei den Christsozialen. Das, meint sie, bringe ihr aber auch den Vorteil, Themen in die Partei einbringen zu können, die der verheiratete Familienvater vielleicht nicht so sehe - eben die Probleme Alleinstehender, wenn es etwa um das Thema Pflege gehe.

An diesem Dienstag diskutiert sie mit Markus Söder im Hotel "Deutsche Eiche", und wer weiß, dass das sozusagen das Wohnzimmer der Münchner Schwulen-Szene ist, der kann schon erkennen, dass die CSU, zumindest die in München-Mitte, sich auch dieser Wählergruppe annähern will. Ach ja, das sei ihr auch noch wichtig zu betonen: Sie wohne seit vielen Jahren in Haidhausen, Susanne Seehofer in Schwabing, Ludwig Hartmann gar in Landsberg am Lech. Für die SPD kandidiert übrigens Daniela di Benedetto, mit ähnlichen Aussichten auf das Direktmandat wie Susanne Hornberger.

Ludwig Hartmann steht immer noch mit seinem grünen Windrädchen am Gärtnerplatz. Seine Mitstreiter haben Verpflegung geholt, zwei Halbe Bier, zwei Radler. Hartmann kommt jetzt auch auf Hubert Aiwanger und die Flugblatt-Affäre zu sprechen: Könnte ja sein, dass Markus Söder nur jetzt, kurz vor der Wahl, den Rauswurf Aiwangers und eine Kabinettsumbildung scheute. Aber vielleicht hat er ja nach der Wahl keine Lust mehr auf die Unberechenbarkeit seines jetzigen Wirtschaftsministers. Ludwig Hartmann lässt keinen Zweifel daran, was dann für ihn die Alternative wäre: "Das Thema Schwarz-Grün ist noch lange nicht durch!"