Die Protestaktionen der Gruppe "Scientist Rebellion" reißen nicht ab. Am Samstagvormittag klebten sich die Protestler sich im Showroom der BMW Welt an einem Sportwagen fest.

Im Showroom von BMW im Münchner Norden ("BMW-Welt") haben sich 13 Aktivistinnen und Aktivisten von "Scientist Rebellion" am Samstag um 11 Uhr an einen ausgestellten BMW angeklebt. Sie fordern die "sofortige Dekarbonisierung des Verkehrssektors". Erklärtes Ziel der Klimaschützer war eine weitere Eskalation ihrer Münchner Aktionen. Am Freitag hatte die Gruppe mit einer großen Straßenblockade am Stachus auf sich aufmerksam gemacht. Trotz der präventiven Gewahrsamnahme einiger Aktivisten durch die Münchner Polizei wollen sie ihre Aktionen noch bis kommenden Freitag fortsetzen.

Die Protestaktion, bei der auch wissenschaftliche Publikationen und Plakate zum Thema Verkehr in Deutschland an die Wände des Gebäudes geklebt und mit schwarzer Farbe besprüht wurden, ist bereits die vierte der international zusammengesetzten Gruppierung in München in dieser Woche. Auf Twitter werfen die Wissenschaftler, von denen viele aus Frankreich kommen, der Bundesregierung "Klimaversagen" vor. Sie fordern konkret ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen und die Wiedereinführung des Neun-Euro-Tickets.

Die "BMW-Welt" ist eine der meistbesuchten Touristenattraktion Bayerns. Die Münchner Polizei ist derzeit mit 14 Streifenwägen vor Ort und bereitet ihren Einsatz gegen die Aktivisten vor, das Gebäude wurde abgeriegelt. Ein Sprecher der Polizei zeigte sich auf Nachfrage zuversichtlich, dass der Einsatz routiniert abgearbeitet wird. Die Klimaktivisten verhielten sich friedlich, mit solchen Einsätzen habe man "in München inzwischen Übung". Sechs Fahrzeuge sollen mit einer klebrigen Flüssigkeit überschüttet worden sein. Ob Sachschaden entstanden ist, will die Polizei noch prüfen.

Die Aktivisten streamten ihren Protest live in sozialen Medien. Víctor de Santos, einer der Protestierenden, erklärte auf Twitter: "Die Technologie wird uns nicht retten. Elektroautos werden uns nicht retten." Viele Autohersteller täuschten die Öffentlichkeit, indem sie die Emissionen ihrer Fahrzeuge systematisch zu niedrig ansetzten.