Was für eine Geschichte: Der amerikanische Boxer Emile Griffith wurde 1962 von einem Gegner als schwul geoutet. Im Kampf schlug er so hart zu, dass dieser ins Koma fiel und starb. Griffith wurde daraufhin den Rest seines Lebens homophob beleidigt. Der Jazzkomponist Terence Blanchard hat aus diesem Drama eine Oper gemacht: Am 29. April wird sie in der Metropolitan Opera in New York aufgeführt und weltweit live im Kino übertragen - auch in mehreren Münchner Kinos.

Met Opera live im Kino: Champion - An Opera in Jazz, Sa., 29. April, 19 Uhr, Tickets und Infos: www.metimkino.de