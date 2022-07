Von Josef Grübl

Noch nie machte es mehr Sinn, in den Himmel respektive auf die Leinwand zu schauen. Dann weicht auch der Blick vom grellen Pink in die Sterne oder auf die Stars darunter: Im großen Innenhof der Hofstatt, dem Konsum- und Gastrotempel in der Sendlinger Straße, gibt es im August ein Wiedersehen mit Schauspielgrößen wie Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie, Martina Gedeck oder Christian Clavier. Bereits zum dritten Mal wird die Fläche neben dem Restaurant "Oh Julia" zum Open-Air-Kino - und damit die Besucher jederzeit wissen, wo sie sich befinden, ist der komplette Boden mit grell-pinker Auslegeware bedeckt, das soll die Markenfarbe der Hofstatt widerspiegeln.

Doch davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, schließlich stehen Kinohits wie "Eat Pray Love", "Maleficent" oder "Spider-Man: Far From Home" auf dem Spielplan. Es sind nicht die allerneuesten Filme, die hier aufgeführt werden, aber das dürfte die Gäste kaum stören. Denn bei Open-Air-Veranstaltungen geht es auch immer um die Atmosphäre - außerdem ist bei allen Filmen der Eintritt frei. Und da nebenbei Kunden angelockt werden beziehungsweise das Areal für sich entdecken sollen, gibt es reichlich Gastro-Offerten aus den umliegenden Läden und Lokalen.

Detailansicht öffnen Der Fantasyfilm "Maleficent" mit Angelina Jolie in der Hauptrolle erzählt die Geschichte einer dunklen Fee, die gezwungen wird, ihr Zuhause - das Reich der Moore - und alle seine Kreaturen zu verteidigen. (Foto: Verleih)

Das kostenlose Kulturangebot der Hofstatt sei in den vergangenen zwei Sommern sehr gut angenommen worden, bestätigen die Organisatoren, viele Kunden hätten in den letzten Wochen bereits danach gefragt. Daher sollte man seine Open-Air-Abende möglichst bald planen: Die Plätze sind begrenzt und können nur online reserviert werden, entweder über die Social-Media-Kanäle der Hofstatt oder per Mail. Auf der Website sind einige Termine "aktuell ausgebucht", der Eröffnungsfilm "Der Vorname" etwa. Es gibt aber bis Ende August recht viele Vorstellungen, nachmittags werden auch Kinderfilme wie "Vaiana", "Tigermilch" oder "Rico, Oskar und die Tieferschatten" gezeigt.

Detailansicht öffnen "Vaiana" über die Geschichte einer Häuptlingstochter wird im Kinderprogramm des Open-Air-Kinos in der Hofstatt gezeigt. (Foto: Verleih/Disney)

Wer im Ferienmonat August Filme unter freiem Himmel sehen möchte, kann aber zwischen mehreren Anbietern wählen: Bei "Kino, Mond und Sterne" im Westpark gibt es in den kommenden Wochen aktuelle Publikumshits wie "Monsieur Claude und sein großes Fest", "Minions 2" oder die "International Ocean Film Tour" zu sehen, beim Pop-up-Sommerkino im Innenhof der HFF werden ebenfalls aktuelle Kinofilme gezeigt, außerdem ist noch das "Bayerische Outdoor Filmfestival" zu Gast. Im Eine-Welt-Haus in der Schwanthalerstraße gibt es im August ebenfalls ein paar Filmabende, die hier "Frischluftkino" heißen. Auf dem Programm stehen Filme wie "Der Koch" oder "Couscous mit Fisch".

Und wer einen Badetag mit einem Filmabend abschließen will, kann das beim Open-Air-Kino des Fünf-Seen-Filmfestivals machen: Im Seebad Starnberg werden in den nächsten Wochen Blockbuster wie "Top Gun: Maverick", Programmkinoperlen wie "Come on, Come on" oder die neue Eberhofer-Krimikomödie "Guglhupfgeschwader" gezeigt - letztere aufgrund der großen Nachfrage gleich an mehreren Abenden.

Open-Air-Kino in der Hofstatt, Di., 2., bis Fr., 26. Aug., Innenhof der Hofstatt, Sendlinger Str. 12, kostenlose Reservierung per Mail: info@hofstatt.info