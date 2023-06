Kurz vor Beginn des Filmfests München findet im Arri-Kino das "Camgaroo Film Summit" statt: Zwei Tage lang wird es Vorträge und Diskussionsveranstaltungen rund um das Thema Film geben. So ist unter anderem ein Symposium zum Thema "Künstliche Intelligenz in der Filmproduktion" eingeplant, auf dem Podium sitzen der Produzent Max Wiedemann oder der Filmemacher und HFF-Professor Tac Romey.

Der Komponist Harold Faltermeyer oder der Produzent Friedrich Oetker werden in Panels ihr Wissen an junge Filmemacher weitergeben, auch Keynotes zum Thema Filmrecht oder Bildgestaltung stehen auf dem Ablaufplan. Und in der "Camgaroo Award Night" am 21. Juni gibt es Auszeichnungen für Independent-Filmemacher. Tickets für diese Veranstaltung gibt es online direkt bei Camgaroo zu kaufen.

Camgaroo Film Summit, Mi., 21., und Do., 22. Juni, Arri-Kino, Türkenstraße 91