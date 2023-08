Eine Tram auf Zeitreise, München zum Ausmalen und in Versen, Geschichten vom Gipfel und ein neuer Fall für die Isar-Detektive: Lektüretipps für Expeditionen in den Ferien und daheim.

Von Barbara Hordych und Marco Mach

Einerlei, ob man als Familie in München wohnt oder nur für ein paar Tage zu Besuch ist: Kindern die Stadt kulturell, politisch und historisch näher zu bringen, ist eine reizvolle - aber auch eine anspruchsvolle Aufgabe. Nur gut, dass sich dazu Experten und Expertinnen wie Autoren und Historikerinnen ihre eigenen Gedanken gemacht haben. In Vorlese- und Beschäftigungsbüchern bieten sie vielerlei Anregungen, um bei einem Ausflug tiefer in das Stadtgeschehen einzutauchen.

Mit der Münchner Tram zum Mond

Detailansicht öffnen Fantasie anregende Zeitreise mit Münchner Tram: "Wohin du willst". (Foto: Edition Pastorplatz)

Es wird zwar nirgends gesagt, aber es ist eindeutig: Die alte blaue Straßenbahn aus "Wohin du willst" gleicht exakt der Münchner Tram. Kein Wunder, dass das Kinderbuch im Münchner MVG-Museum vorgestellt wurde. Und der Autor stammt auch aus München und heißt Thomas Endl, natürlich ein Straßenbahnfan. Marie und Gustav entdecken jedenfalls diese alte, aber fliegen könnende Trambahn mit einer Fahrkarte und reisen überallhin, wo sie sich hin wünschen. Zu einem Ritterturnier, zum Kaiser von China und zum Mann im Mond. Weil sich beide aber uneinig über die weiteren Ziele sind (ins Pommesland oder nach Hause?), stürzen sie in einem Wald mit furchterregenden Gestalten ab, die mit ihnen zurückreisen wollen...

Das ist eine lustige, von Mele Brink aus Aachen wunderbar illustrierte und Fantasie anregende Zeitreise mit etwas Gruseleffekt. Und einem selbstleuchtenden Mann im Mond, der deshalb keine Fenster und Lampen braucht. "Aber wenn du schlafen willst?", will Marie von ihm wissen. "Dann knipse ich mich aus!" mac

Thomas Endl, Mele Brink: Wohin du willst. Edition Pastorplatz 2023, 34 Seiten, 16 Euro, ab 5 Jahren

München zum Ausmalen

Detailansicht öffnen Ein Malbuch wird zum spielerischen Architekturspaziergang: "Mal München an". (Foto: Volk Verlag)

Ob mit der Tram oder zu Fuß - wer München entdeckt, könnte sich das neue Malbuch "Mal München an" samt Buntstifte unter den Arm klemmen. Denn dieses bündelt 16 Münchner Motive zum Ausmalen. Die Theatinerkirche gelb, den Englischen Garten grün, die Bavaria knallrot und das Olympiadach kunterbunt? Warum nicht! Das München-Malbuch, herausgegeben von der Hypo-Kulturstiftung, führt in altbekannte und eher unentdeckte Viertel, zu Orten moderner Architektur und einmaligen Baudenkmälern. Von der Theresienwiese samt Oktoberfest bis ins Werksviertel, von Giesing bis zum Olympiapark.

Danach werden alle Sehenswürdigkeiten auf einer kleinen Karte verortet und in kurzen, illustrierten Texten in deutscher und englischer Sprache vorgestellt. So wird das Malbuch zu einem spielerischen Architekturspaziergang durch München, der schon für die Kleinsten zugänglich ist. Da die Bilder größtenteils sehr detailliert und kleinteilig sind, eignet es sich für Kinder ab 5. Einziger Nachteil: Die Buchbindung macht das Malen in der Mitte etwas beschwerlich. Ansonsten Marke originell. mac

Johannes Mirwald, Ludwig Pfeiffer: Mal München an. Volk Verlag 2023, 52 Seiten, 12 Euro

Weltstadt in Versen

Detailansicht öffnen Ein Lemming lugt im "München ABC" vom Lenbachhaus, während sich seine Freunde beim Blauen Reiter tummeln. (Foto: Simone Schirmer /Volk Verlag)

Nein, ein Stadtführer ist das nicht, im Gegenteil, man sollte München schon etwas kennen. Simone Schirmer nimmt in 26 steilen Reimen die bayerische Hauptstadt und Lebensart aufs Korn und lässt dabei einen halben Zoo durch ihr "München ABC" toben. Von A bis Z werden jedem Buchstaben ein Tier und eine Münchner Attraktion zugeordnet: Da lugt ein Lemming vom Lenbachhaus, ein Tapir tanzt im Tütü um die Theatinerkirche und eine Robbe im Fußballtrikot (Arjen Robben lässt grüßen) rühmt sich auf dem Rathausbalkon. So verwuschelt, wie der Waschbär ausschaut, war er wahrscheinlich auf der Wiesn, und das Chamäleon campt am Chinaturm: "Endlich Mondschein und schön leise, da denkt es bei sich, still und weise: Die Blasmusik erträgt kein Tier, drum trinkt der Mensch wohl eben Bier."

Detailansicht öffnen Kunterbuntes, tierisch-verspieltes Bilderbuch: das "München ABC". (Foto: Simone Schirmer/Volk Verlag)

Als kunterbuntes München-Bilderbuch mit sprachspielerischem Lerneffekt erfreut das "ABC" schon die Kleinsten, während sich jedoch über die hintersinnigen Vierzeiler voller Anspielungen und Erklärbedarf wohl vor allem die Eltern amüsieren können. Eine schöne Idee am Rande: Im Buch fehlt ein kleines m. "Wer weiß, wo es zu stehen hatte, den küren wir zur Leseratte!" mac

Simone Schirmer: München ABC - Weltstadt in Versen. Volk Verlag 2022, 56 Seiten, 15,90 Euro, ab 3 Jahren

Berggeflüster für Gipfelstürmer

Detailansicht öffnen Wer Berge besteigt, kann schon mal mit den Wolken kuscheln - zumindest in den Geschichten und Gedichten der Isarautoren. (Foto: Nina Müller/Schneiderbuch)

"Komm mit in die Berge!", lockt der erste Erzählband mit 25 Geschichten aus der Feder von ebenso vielen, in und um München wohnenden "Isarautoren". Zu ihnen gehören erfolgreiche Autorinnen wie Sabine Bohlmann (bekannt als Autorin der "Siebenschläfer"-Buchreihe und deutsche Stimme der Lisa aus den "Simpsons"), Oliver Pötzsch (Autor der historischen "Henkerstochter"-Saga) oder Nina Müller, Erfinderin des "Kuschelflosse"-Kosmos um den lustigen Fellfisch aus Fischhausen. Sie ist in diesem Band nicht nur als Autorin mit dem Beitrag "Berghexe Minni und das verschwundene Alphörnchen" vertreten, von ihr stammen auch die bezaubernden Illustrationen zu ihrer eigenen und allen anderen Geschichten.

Detailansicht öffnen Die 25 "Isarautoren" zieht es hinauf in die Berge - in diesem März stellten sie ihren Erstling bei einer Premierenlesung auf der Münchner Bücherschau vor. (Foto: privat)

Nun aber haben sie sich gemeinsam in die Berge begeben, passend zu den Stationen "Aufstieg - Rast - Gipfelglück - In der Nacht - Im Tal" lassen sie in ihren Gedichten und Geschichten winzige Berghexen, elefantengroße Seedrachen und skurrile Wolpertinger auftreten. Wie man sich Letzteren vorzustellen hat? Am Besten so: "Wie ein Hase mit Geweih und Antenflügeln ... manche ham auch Antenfiaß ... und alle ham schrecklich scharfe Zähne", erklärt der Geist eines Wilderers einem Geschwisterpaar aus der Stadt in Gregor Wolfs Geschichte "Ein Wolperding für Sternputz" recht anschaulich. Darin ist der Autor Experte, nicht von ungefähr erhält er für seinen Fantasy-Jugendroman "Etzel Zauderkern und die Macht der Wünsche" Mitte September in Lübeck den "Goldenen Bücherpiraten 2023".

Detailansicht öffnen Als perfekter Reise-Begleiter für einen Urlaub in den Bergen mit Kindern passt das Vorlesebuch in jeden Rucksack. (Foto: Nina Müller/Schneiderbuch)

Ob man nun Kobolden, Geistern oder murmelnden Tieren begegnet ist: Am Ende dieses Vorlesebuchs, das als perfekter Reise-Begleiter für einen Urlaub mit Kindern in den Bergen in den Rucksack passt, nimmt man die Bergwelt um sich herum beim nächsten Aufstieg garantiert mit anderen Augen wahr. by

Isarautoren: Komm mit in die Berge! - Das große Vorlesebuch für die Ferien. Schneiderbuch, Hamburg 2023, 224 Seiten, 14 Euro, ab 4 Jahren

Von Stephanskirchen bis China

Detailansicht öffnen Diesmal macht Bayerns "Michel aus Lönneberga" die Welt unsicher: "Max packt's!" (Foto: Volk Verlag)

Als weitere Urlaubslektüre eignet sich "Max packt's!". Denn auch Max macht Ferien. Den Lausbuben aus Stephanskirchen schickt Autorin Rosi Hagenreiner in Band vier von Bayerns Süden aus um den halben Erdball bis nach China. In 18 neuen Kapiteln der beliebten Kinderbuchreihe ("Max, zefix!"), die an Astrid Lindgrens "Michel aus Lönneberga" erinnert, macht der mittlerweile Achtjährige zudem Berlin unsicher, und das Skilager in den Bergen sorgt für einen neuen Katastrophenrekord. Da geht's wieder ordentlich drunter und drüber. Langeweile? Fehlanzeige. Nicht auszudenken, was im echten Stephanskirchen, ein eigentlich beschauliches Dorf mit Maibaum und Kirchturm im Landkreis Rosenheim, los ist. Denn viele ihrer Figuren und Geschichten hätten reale Vorbilder, sagt die ehemalige Realschullehrerin Rosi Hagenreiner. Allen voran ihr Enkel Moritz. Mit feinem Strich sparsam illustriert von Martina Mair. mac

Rosi Hagenreiner: Max packt's! Reisegeschichten von Stephanskirchen bis China. Illustriert von Martina Mair, Volk Verlag 2023, 176 Seiten, 16,90 Euro, ab 3 Jahren

Den Planet Kunst erkunden

Detailansicht öffnen Die Autorin und Verlegerin Petra Breuer (Mitte) mit ihrer Co-Autorin, der Architekturhistorikerin Kaija Voss (links), und der Designerin Marina Widmann (rechts) - im Hintergrund das Futuro-Haus der Pinakothek der Moderne. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Alles beginnt, als das Alien Oooooooz mit seiner fliegenden Untertasse, dem Futuro, von der Flugbahn abkommt und vor der Pinakothek der Moderne in München landet. Neugierig beginnt es die Erkundung des gesamten Kunstareals. Auf den nächsten, knapp 100 Seiten des interaktiven Museumsführers "Das Kunstareal für Kinder" von der Aschheimer Kinderbuchautorin und Verlegerin Petra Breuer und der Geretsrieder Architekturhistorikerin Kaija Voss begegnen die jungen Leserinnen und Leser hier dem bayerischen Urelefanten, geheimnisvollen Tieren aus dem alten Ägypten, berühmten Künstlern aus allen Epochen, historischen Bauten, bedeutenden Meisterwerken und modernem Design. Dabei entpuppt sich das Alien - ein munterer Farbklecks - als ein begabter Gestaltenwandler: In den Antikensammlungen wird er zur Vase, im Paläontologischen Museum zum Flugsaurier, im holländischen Saal der Alten Pinakothek zum Kunstfälscher, im Ägyptischen Museum zum Krokodil.

Detailansicht öffnen Für jedes O ein Auge: Das Alien "Oooooooz" ist ein lustiger Farbklecks, der seine Gestalt von Museum zu Museum ändern kann. (Foto: Marina Widmann /Verlag Phantasiereich)

Illustriert und gestaltet hat den Kunstführer die Münchnerin Marina Widmann, die bereits mit dem Bayerischen Förderpreis für Nachwuchsdesign ausgezeichnet wurde. Das Ergebnis überzeugt als einfallsreiches, informatives und kurzweiliges Beschäftigungsbuch für viele Ausflüge und noch mehr kreative Stunden daheim. Herausgegeben hat Breuer es in ihrem Verlag "Phantasiereich", in dem sie auch ihre eigene historische Sachbuch-Reihe zur Stadtgeschichte für Kinder unter dem Titel "Abenteuer in München" veröffentlicht. by

Petra Breuer, Kaija Voss: Das Kunstareal für Kinder. Verlag Phantasiereich 2022, 100 Seiten, 22 Euro, ab 6 Jahren

Spürnasen im Auftrag des Landtags

Detailansicht öffnen Sind als Ermittler-Quartett des öfteren auch im Maximilianeum unterwegs: die Isar-Detektive Metti, Balu, Flo und Elias (von links). (Foto: Stefan Leuchtenberg/Oetinger Verlag)

Was im hohen Norden funktioniert, sollte doch auch im tiefen Süden möglich sein, hat sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner wohl gedacht, als sie in Hamburg die Buchreihe "Alster-Detektive" kennenlernte: Die Idee dahinter: Mit Kriminalgeschichten Kinder für das politische Geschehen in ihrer Stadt zu interessieren, sich einzumischen und mit Abgeordneten Kontakt aufzunehmen. Also beauftragte sie die Münchner Kinderbuchautorin Anja Janotta und den Augsburger Illustrator Stefan Leuchtenberg mit dem Buchprojekt "Isar-Detektive". Auch hier stehen jugendliche Spürnasen zwischen elf und dreizehn Jahren im Mittelpunkt, es sind die Geschwister Elias und Flo und deren Freunde Metti und Balu. Sie wohnen in direkter Nachbarschaft des Maximilianeums, in Landshut oder auch, wie Mettis großer Bruder Severin, als Stipendiat im Maximilianeum selbst.

Detailansicht öffnen Aus dem Auftragswerk in Sachen politischer Bildung wurde eine erfolgreiche Buchreihe. Inzwischen lösen Anja Janottas Isar-Detektive bereits ihren dritten Fall. (Foto: Stefan Leuchtenberg/Oetinger Verlag)

Die Ermittlungen laufen ausgesprochen gut: 2021 erschien der erste Band, den Schulen kostenlos über den Bayerischen Landtag bestellen können. Inzwischen ist die Autorin bei Band 3 angelangt, nun ist die Reihe auch als Taschenbuch im Buchhandel erhältlich. Ein toller Erfolg für Janotta, die ihre Fälle spannend und lebensnah erzählt, indem sie Funktionen und Zuständigkeiten im Landtag nicht nur über Polit-Profis wie die Landtagsabgeordneten schildert, sondern auch die Perspektiven von Mitarbeitern wie der des Kantinenchefs (Balus Vater ist dort Chefkoch) oder des Pförtners in den Fokus rückt. "Wir spielen darin eine wichtige Rolle", habe einer der Pförtner bei der Anlieferung der Buch-Pakete stolz erzählt, hat Janotta erfahren. by

Anja Janotta: Die Isardetektive, Band 1: "Falscher Alarm", Band 2: "Verdacht im Tierheim", Band 3: "Eine Falle für die Fahrraddiebe". Oetinger-Taschenbuch, 8 Euro, ab 9 Jahren

Paule auf großer Fahrt

Detailansicht öffnen Festhalten! Szene aus dem neuen Kinderbuch "Der Pinguin, der auf die Wiesn ging". (Foto: Verlag Antje Kunstmann GmbH)

Bis zum Oktoberfest 2023 sind es noch ein paar Tage hin. In den Kinderzimmern dreht jetzt schon ein kleiner Pinguin namens Paule begeistert seine Runden auf Achterbahn, Autoscooter und Kettenkarussell. Grund dafür ist das neue, sechste gemeinsame Kinderbuch von Dirk (Illustrationen) und Barbara Schmidt (Text). Paule aus Hellabrunn möchte unbedingt mal auf das Oktoberfest. Doch dort vor der Geisterbahn angekommen, folgt prompt die große Enttäuschung: "Nein! Du kannst nicht mit. Du bist zu klein. Und außerdem hast du kein Geld. Wie hast du dir das vorgestellt?" Da kommt ihm eine pfiffige Idee...

Detailansicht öffnen Heiteres, Mut machendes Vorlesebuch: "Der Pinguin, der auf die Wiesn ging". (Foto: Verlag Antje Kunstmann GmbH)

"Der Pinguin, der auf die Wiesn ging" ist ein heiteres, Mut machendes Vorlesebuch. Liebenswert getextet und gereimt von Barbara Schmidt, passend dazu illustriert von Sohn Dirk Schmidt. Seine Figuren sind auf das Wesentliche reduziert. Seine teils detailverliebten Wimmelbilder laden zum Eintauchen ein - ins Wiesn-Menschengetümmel. Die Wiesn-Fahrgeschäfte malt er dagegen nicht eins zu eins nach. Dass wir uns jedoch in München befinden, wird durch die zwei Türme der Frauenkirche und einen alten, typischen U-Bahn-Sitz deutlich. Auf dem nimmt der Pinguin auf dem Schoß einer Oma Platz - einer von vielen Hinguckern im Buch. mac

Dirk Schmidt, Barbara Schmidt: Der Pinguin, der auf die Wiesn ging. Verlag Antje Kunstmann 2023, 32 Seiten, 16 Euro, ab 3 Jahren