Die beiden Ausstellungen "From My Heart" und "Empathy" zeigen unterschiedliche Aspekte des Schaffens von Kiki Smith. Und was es heißen kann, vom Leben gezeichnet zu sein.

Von Susanne Hermanski

Am Anfang war die Zeichnung. Das gilt für alle Arbeiten von Kiki Smith. Doch was sie daraus werden lässt, das ist ein ganzer Kosmos der Künste: Drucke, Stiche, Tapisserien, Glasmalereien, Mosaike, Gemälde, Videos, Skulpturen und Frottagen, die wiederum von diesen Skulpturen abgerieben sind. Dabei schließt sich dann der Kreis von der Fläche, die zur dreidimensionalen Form erblüht und wieder zurück zur Fläche wird. Das ist ein bisschen wie der Kreis des Lebens selbst, der ebenfalls in ewiger Transformation vom Liegen in der Wiege zum Liegen auf der Bahre führt.