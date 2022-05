Von Evelyn Vogel

Nicht nur das "Mädchen mit blauen Vögeln" von August Macke wird in der Abendauktion von Ketterer Kunst am 10. Juni in München unter den Hammer kommen, sondern auch Werke aus zwei berühmten Sammlungen: Cornelius Gurlitt und Hermann Gerlinger. Vor zehn Jahren sorgte der sogenannte "Schwabinger Kunstfund" weltweit für Schlagzeilen. Damals wurden in München-Schwabing 1280 Kunstwerke aus dem Besitz des Sammlers Cornelius Gurlitt beschlagnahmt, Sohn des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt. Bei etwa 500 Werken bestand der Verdacht auf Raubkunst. Dies wurde in bislang 14 Fällen nachgewiesen. Der 2014 gestorbene Gurlitt vermachte seine Sammlung dem Kunstmuseum Bern. Dieses hat zwei Arbeiten von Otto Dix aus dem Jahr 1922 - die "Dompteuse" und die "Dame in der Loge" - vergangenen Dezember an die Erben des jüdischen Sammlers Ismar Littmann und seines Unterstützers Paul Schaefer restituiert. Sie sind es, die Ketterer nun versteigert.

Ebenfalls zum Aufruf kommen dort Werke der Brücke-Maler aus der Sammlung Hermann Gerlinger. Die Sammlung des Würzburger Unternehmers Gerlinger gilt als eine der größten Sammlungen des deutschen Expressionismus. Der Sammler, der viele der Brücke-Maler noch persönlich kannte, hat sie seit den Siebzigerjahren zusammengetragen. Gerlinger wollte sie immer gern in einem Museum untergebracht wissen, deshalb war die Kunstwelt erstaunt, als im Januar bekannt wurde, dass Gerlinger sie zur Versteigerung gibt. Die Sammlung besteht aus mehr als 1000 Werken, darunter 45 Gemälde von Heckel, Kirchner, Pechstein, Schmidt-Rottluff und anderen. Den Löwenanteil der Sammlung machen Handzeichnungen, Aquarelle, Holzschnitte, Radierungen, Lithografien, Skulpturen sowie zahlreiche Dokumente aus. Ketterer wird die Sammlung in mehreren Auktionen anbieten. Im Juni kommen vor allem Arbeiten auf Papier sowie einige Gemälde, unter anderem "Kinder" von Erich Heckel (geschätzt 600 000 bis 800 000 Euro), zum Aufruf.

Vorbesichtigungen gibt es bereits im Mai in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin sowie vom 4. bis 10. Juni in München. Die Auktionen in München finden am 10. Juni (unter anderem der Evening Sale) sowie am 11. Juni statt.

