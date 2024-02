Josef Ernst Köpplinger bleibt bis 2030 Intendant des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München. Am Donnerstag hat der 59-Jährige die Verlängerung seines Vertrages in München um weitere drei Jahre unterschrieben. Er freue sich, dem Wunsch des Kunstministeriums und dem einstimmigen Votum des Ministerrats zu folgen, sagte Köpplinger.