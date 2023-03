An zwei Standorten sollen noch in diesem Jahr neue Konzeptstudios entstehen. Was genau geplant ist.

Von Katharina Haase

Der schwedische Einrichtungskonzern Ikea plant noch im laufenden Jahr zwei Planungsstudios im Münchner Stadtgebiet zu eröffnen. In den Studios, die laut Unternehmen weltweit in insgesamt 40 Metropolregionen entstehen sollen, können vor Ort mit Unterstützung von Mitarbeitern Einrichtungssysteme für Küchen und Schränke sowie die Inneneinrichtung weiterer Räume geplant und auf Wunsch auch direkt bestellt werden. Zudem werden auch Konzeptvorschläge ausgestellt.

Die Planungsstudios sind mit 300 bis 600 Quadratmetern deutlich kleiner, als die großen Häuser der Einrichtungskette und können so auch in Innenstadtgebieten entstehen. Die beiden Studios in München sollen jeweils 300 Quadratmeter groß sein und werden in den beiden Einkaufszentren "Riem Arcaden" und "Pasing Arcaden" angesiedelt.

Bislang betreibt Ikea in der Metropolregion um München bereits zwei große Einrichtungshäuser. Eines davon befindet sich in Brunnthal im südlichen Landkreis München und eines in Eching bei Freising. "Mit Planungsstudios in zentralen Lagen von München erweitern wir unser Angebot und machen Ikea auch für Menschen ohne Auto erreichbar", wird Walter Kadnar, Ikea Deutschland-Chef, in einer Pressemitteilung zitiert. Wann genau die beiden neuen Studios in München eröffnet werden, hat Ikea bislang nicht mitgeteilt. Das Unternehmen wirbt jedoch schon um neue Mitarbeiter.

Ikea gilt als der weltweit größte Einrichtungskonzern mit 371 Einrichtungshäusern in 31 Ländern. In Deutschland gibt es derzeit 54 Einrichtungshäuser. Das erste wurde bereits 1974 eröffnet. Zusätzlich wurden im Jahr 2021 in Berlin die ersten drei Planungsstudios eröffnet.