Glosse von Nadeschda Scharfenberg

Spoiler: Dieser Text beginnt nicht nur mit einem oi-Wort, er endet auch mit einem. Dazwischen häufen sich Äußerungen mit äu und eu, denn heute geht es darum, sich an einem Laut zu erfreuen, der als oi im Stoiber auftritt, als eu in Neuhausen und für gewöhnlich auch fein säuberlich als äu im Hofbräuhaus - jedenfalls bis ein kaltschnäuziger Räuber aus Sachsen die Mäusedreck-Pünktchen auf dem ä erbeutete und sein Bier unter dem Namen "Dresdner Hofbrauhaus" veräußerte. Die Häuptlinge des Münchner Hofbräuhauses waren daraufhin mehr als angesäuert, sie schäumten vor Wut und witterten Käufer- und Säufertäuschung. Sie schwangen die juristische Keule, nun beäugte man sich neulich im Gerichtsgebäude.

Den Leuten vom originalgetreuen Hofbräu wäre es ein Gräuel, sollte die trinkfreudige Meute ihre Euros treudoof für das fremde Gebräu vergeuden. Sie seufzten vor Zeugen: Vor allem in außerdeutschen Lebensräumen, in denen äu nicht geläufig sei, sei eine Verwechslung von Hofbräuhaus und Hofbrauhaus zwangsläufig.

Während sich in der Causa eine Lösung andeutet, weil sich die sächsischen Eumel nicht länger gegen einen neuen Namen sträuben, lässt es sich dennoch nicht leugnen: Für alle Nicht-Deutschen sind unsere bescheuerten Umlaute und Diphthonge zum Heulen, allen voran die Drillinge äu, eu und oi. Andererseits: Haben die Engländer nicht allein schon für die Aussprache-Scheusale tough und though Rache verdient? Und die Franzosen für Nasal-Ungeheuer à la "un bon vin blanc"? Solche Scheußlichkeiten können wir auch: Nehmt heute Häute und helft den Leuten beim Läuten, bevor ihr euch am Boiler eine Beule holt. Na, orthografisch ins Schleudern geraten? Da lachen wir uns ins Fäustchen.

Phonetisch ist ja das oi besonders teuflisch, weil oi nicht gleich oi ist, wie diese angehäuften Beispiele verdeutlichen: Es gibt auch an der Loire Loipen. Eine Heroin braucht kein Heroin. Schmausen die Grevenbroicher nur Broiler oder auch Geräuchertes? Und wo ist der Meeting Point in Poing?

Vom Poinger Point ist es übrigens nur noch ein winziger Schritt bis zum gespoilerten Schlusswort mit oi. Hier wird es nun abgefeuert, für die Treuen, die noch nicht das Schnäuzchen voll haben. Sie sollen es nicht bereuen. Es ist: die Pointe.