Von Lea Kramer

Aus dem Jahr 1984 stammt das erste Schreiben, das Heinz Unruh in seinem privaten Archiv abgeheftet hat. Beim Bau seines Hauses hat der Berg am Laimer zum ersten Mal von einem Bach in seinem Viertel gehört. "Die Bauaufsicht hat mich darauf hingewiesen, ich soll wegen der Hochwassergefahr einen wasserdichten Keller bauen", sagt er. Dass es in seiner Nachbarschaft überhaupt ein Gewässer gibt, wusste er damals noch nicht. Auch nicht, wie lange ihn dieser Hachinger Bach beschäftigen würde.