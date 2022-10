Von Franz Kotteder

Klassische österreichische Gasthausküche ist ihr Ziel, und das haben sie so gut wie erreicht. Hätte man erst auch nicht so erwartet, als sie vor etwa einem Jahr die Weinbar Grapes verließen. Die hatten sie in nur fünf Jahren zu einer der besten Weinbars der Stadt gemacht. Stefan Grabler, 30, und Markus Hirschler, 31, waren so etwas wie die Shooting Stars der Weinszene und machten sich seit 2016 bald einen Namen mit ihrer klugen Auswahl vorwiegend österreichischer und deutscher Weine, oft von kleinen Winzern biologisch erzeugt. Jetzt haben sie den Sprung in die Selbständigkeit gewagt, mit dem Gasthaus Waltz und mit dem Koch Alex Gaßlbauer, 28. Der ist zwar kein Österreicher, sondern kommt aus dem niederbayerischen Bad Birnbach. "Aber der Alex kocht genau so, wie wir das wollen", sagt Hirschler. Klassische österreichische Gasthausküche eben, zum Beispiel ein steirisches Backhendl mit Erdäpfel-Vogerlsalat oder ein Schwammerlgulasch mit Serviettenknödel, danach Palatschinken. Sonntags gibt's zusätzlich ein fünfgängiges Gasthausmenü zu, natürlich, 55 Euro. Und was die Kernkompetenz der beiden angeht, den Wein: "Da konzentrieren wir uns auf biologisch und ökologisch verantwortungsvoll Produziertes aus Frankreich, Deutschland, Österreich sowie den Rest von Europa." 850 Positionen haben sie in ihrem Keller, mehr als 20 davon gibt es auch glasweise. Derzeit ist das Gasthaus Waltz (benannt nach dem englischen Namen für den Walzertanz) noch in der Ickstattstraße 21 untergebracht (bei den gerade pausierenden Kollegen vom S.Zimmer). Nicht ganz perfekt, denn nach einem Wirtshaus sieht das Restaurant nicht aus. Aber zum Jahreswechsel zieht man "drei, vier Häuser weiter" (die genaue Adresse dürfen sie noch nicht verraten), aber man kann sich's ausrechnen (Gasthaus Waltz, bis Jahresende in der Ickstattstraße 21, danach "ein paar Häuser weiter", donnerstags bis sonntags 18-23 Uhr, Reservierung unter Telefon 90429847, www.waltz-gasthaus.de).

Wein Herbst München

Der Herbst ist die Jahreszeit der Weinmessen und Degustationen. Zu den großen Publikumsveranstaltungen zählen dabei die auf der Praterinsel. An diesem Wochenende ist die Wein Herbst München dran, mit 120 Ausstellern und 900 neuen Weinen des Jahrgangs 2021. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf roten Burgundersorten, schließlich geht's auf Weihnachten zu, und das bedeutet: Bratensaison (Wein Herbst München, Praterinsel 3-4, Samstag, 29. Oktober, 11-19 Uhr, Sonntag, 30. Oktober, 12-18 Uhr, Eintritt mit Katalog und Verkostung: 20 Euro, https://www.webermesse.de/messe/wein-muenchen-herbst).