Die Arena in München leuchtet in den deutschen Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold.

Jeweils rund 14 000 Zuschauer dürfen die Spiele bei der Fußball-EM in München besuchen. Dies hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitagmittag nach der Sitzung seines Kabinetts bekannt gegeben. Söder sprach von einer Stadionauslastung von "bis zu 20 Prozent". Voraussetzung sei, dass alle Zuschauer negativ getestet seien und eine Maske trügen.

In der Münchner Arena finden bei der Europameisterschaft vom 11. Juni bis zum 11. Juli zunächst die drei deutschen Vorrundenspiele statt. Joachim Löws Mannschaft trifft am 15. Juni auf Weltmeister Frankreich, am 19. Juni auf Titelverteidiger Portugal sowie am 23. Juni auf Außenseiter Ungarn. Zudem ist am 2. Juli ein Viertelfinale angesetzt. Die DFB-Elf würde dem Spielplan zufolge aber nur als Gruppendritter zum K.o.-Duell nach München zurückkehren.

Die Europäische Fußball-Union hatte Ende April die bayerische Landeshauptstadt als Mitgastgeber der EM bestätigt, strittig blieb aber die Zuschauer-Frage. Der Verband verlangte von München eine Garantie, dass die Partien vor Fans ausgetragen werden dürften.