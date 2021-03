Von Nadja Tausche, Freising

"Illegale Party in Tiefgarage aufgelöst". Diese Meldung konnte man im Februar in den Freisinger Lokalzeitungen lesen. Und ein paar Tage später: "Mindestens fünf Jugendliche bei verbotenem Treffen am Steincenter erwischt". Es sind nur zwei von vielen Meldungen dieser Art aus den vergangenen zwölf Monaten. Gerade zu Beginn der Pandemie schwang in Berichterstattung und Diskussionen dabei oft die Frage mit: Können diese Pandemietreiber nicht einfach zu Hause bleiben? Die Antwort ist: Können sie. Was das mit ihnen macht, ist eine andere Frage.