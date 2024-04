Als jugendlicher Prinz Charles in der Netflix-Serie "The Crown" wurde er weltberühmt, dabei ist Josh O'Connor sehr vielseitig und spielt unterschiedlichste Rollen: Der britische Schauspieler verkörperte schwule Schafzüchter, angehende Anwälte oder verliebte Ex-Häftlinge, derzeit ist er als Wünschelrutengänger in den Münchner Kinos zu sehen. Im Festivalhit "La Chimera" von Alice Rohrwacher führt er eine Bande von Grabräubern an, die es auf etruskische Grabbeigaben abgesehen haben. Der Film spielt im Italien der 1980er Jahre, mit seiner Wünschelrute spürt der junge Brite nicht nur verborgene Schätze auf, sondern fordert auch die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit heraus.

Von einer ganz anderen Seite kann man Josh O'Connor in Luca Guadagninos neuem Film "Challengers - Rivalen" erleben: Da spielt er einen Tennisprofi, der sich in eine Trainerin (gespielt vom aktuellen Hollywood-Liebling Zendaya) verliebt - die wiederum mit seinem Rivalen auf dem Tennisplatz verheiratet ist. Eine Ménage-à-trois in der Welt des Profisports also, die noch vor ihrem Bundesstart am 25. April in zahlreichen Previews gezeigt wird.

La Chimera, I/F/CH 2023, im Maxim, City, Theatiner und Arena, Challengers - Rivalen, USA 2024, Previews im Leopold, Arri oder Monopol