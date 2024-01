Das ABC Kino ehrt Romy Schneider mit einer Filmreihe.

Im Sommer 1968 war Romy Schneiders Filmkarriere ins Stocken geraten, sie lebte mit ihrem Gatten und dem zweijährigen Sohn in Berlin - und langweilte sich. Doch dann rief der Mann an, der sie ein paar Jahre zuvor verlassen hatte: Alain Delon steckte mitten in den Vorbereitungen für einen neuen Film und fragte Schneider, ob sie neben ihm die Hauptrolle spielen wollte.