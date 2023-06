Das Filmfest München ist vorbei, gefeiert werden kann trotzdem: Im Innenhof des Stadtmuseums startet am 6. Juli die Open-Air-Reihe des Filmmuseums. Bis Ende des Monats werden an zehn Abenden Stummfilme mit Live-Musikbegleitung aufgeführt, unter anderem das deutsche Melodram "Die Frau, nach der man sich sehnt" (1929) mit Marlene Dietrich, Charles Chaplins Kurzfilm "Easy Street" aus dem Jahr 1917 oder Victor Sjöströms Literaturverfilmung "The Wind" (1928). In der zweiten Monatshälfte sind "Tonfilme aus der Glanzzeit Hollywoods" angekündigt, genauer gesagt Meisterwerke wie John Hustons "The Maltese Falcon" (1941), Ernst Lubitschs "Ninotchka" (1939) oder "A Night at the Opera" aus dem Jahr 1935 mit den Marx Brothers. Das Filmmuseum verabschiedet sich danach in die Sommerpause, im September geht es im Kinosaal weiter.

Sommer im Hof: Stummfilmtage & Tonfilme aus der Glanzzeit Hollywoods, Do., 6., bis So., 30. Juli, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, www.muenchner-stadtmuseum.de/film