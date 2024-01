Vor drei Jahren gingen in Minsk zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen die Politik von Alexander Lukaschenko zu demonstrieren. Doch es half wenig, die Proteste wurden mit Gewalt niedergeschlagen, der Diktator hat das Land weiterhin im Griff. Der an der HFF München ausgebildete Dokumentarfilmer Pawel Siczek hat einen Film über diese fast vergessene Krise gemacht: Für "This Kind of Hope" begleitete er den ehemaligen stellvertretenden Außenminister Andrej Sannikow. Als Kritiker des Regimes ging er schon vor Jahren ins Exil, doch er kämpft weiter für ein demokratisches Belarus. Siczek und Sannikow stellen zum Kinostart ihren Film in München persönlich vor.