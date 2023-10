Das sogenannte Italiener-Wochenende auf der Wiesn ist vorbei, jetzt können die Münchner wieder sehnsuchtsvoll Richtung Italien schauen. Über den Brenner fahren müssen sie dafür nicht unbedingt: Am 5. Oktober startet im Theatiner Kino das Festival "Cinema! Italia!". Gezeigt werden sechs Spielfilme aus und über Italien, in den deutschen Kinos sind sie sonst nicht zu sehen. Den Auftakt macht die Tragikomödie "Grazie Ragazzi" ("Alles nur Theater?") über einen Schauspieler, der einen Theaterworkshop in einem Gefängnis leiten soll. Ganz neu ist diese Geschichte nicht, sie basiert auf den Erlebnissen des Schweden Jan Jönson, vor drei Jahren wurde sie bereits mit dem französischen Star Kad Merad verfilmt.

Beim Festival in Venedig gezeigt wurde der Thriller "Notte fantasma" ("Ghost Night"), darin geht es für eine Nacht nach Rom, ein Jugendlicher und ein vermeintlicher Cop ziehen durch die Straßen der ewigen Stadt. Ebenfalls in Venedig lief "Il bambino nascosto" ("Das versteckte Kind"), Silvio Orlando spielt in diesem Drama einen einsamen Musikprofessor in Neapel, der einen zehnjährigen Jungen retten muss. Einen märchenhaften Ton schlägt Paola Randis Komödie "Beata te" ("Der Erzengel und ich") an, darin treffen eine Single-Frau und ein sich als Erzengel Gabriel ausgebender Mann aufeinander.

Das italienische Kino ist vielseitig, Niccolò Falsetti erzählt in seinem Coming-of-Age-Film "Margini" ("Am Rand") von drei Freunden aus der Toskana, die in einer Punkband spielen und vom großen Durchbruch träumen. Die genannten Filme sind relativ neu, sie entstanden in den vergangenen zwei Jahren. Als Hommage an Anna Magnani zeigt das Theatiner noch Pasolinis 1962 entstandenen Film "Mamma Roma", die vor 50 Jahren verstorbene Schauspielerin spielt darin eine Prostituierte, die sich ein neues Leben aufbauen will.

Cinema! Italia!, Do., 5., bis Mi., 18. Oktober, Theatiner, Theatinerstraße 32