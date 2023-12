Die Regelungen treten an Silvester, also Sonntag, um 21 Uhr in Kraft und gelten bis Montag, 1. Januar 2024, 2 Uhr. In dieser Zeit ist auf dem Marienplatz, in der Fußgängerzone bis einschließlich Stachus und auf dem Viktualienmarkt das Zünden jeglicher Feuerwerkskörper nicht erlaubt. Ausgenommen sind nur Feuerwerksartikel der Kategorie F1, also beispielsweise Wunderkerzen oder Knallerbsen. In der Verbotszone werden Schilder mit Piktogrammen und dem Text "Feuerwerk verboten" aufgestellt. Anwohnern allerdings ist es erlaubt, Pyrotechnik zu ihrer Wohnung oder von ihrer Wohnung in den Außenbereich zu transportieren.

"Silvester ist zum Feiern da. Doch in der Vergangenheit kam es vor allem im Bereich rund um den Marienplatz zu gefährlichen Situationen", begründet Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl das Verbot. Für den Viktualienmarkt wird zudem argumentiert, dass verirrte Raketen in den engen Gassen schnell für große Brandschäden verantwortlich sein könnten.

Feuerwerks-Verbot in München wird kontrolliert - es drohen Bußgelder

Ganztägig am 31. Dezember und am 1. Januar gilt ein Böllerverbot innerhalb der Umweltzone des Mittleren Rings. Dort ist es nicht erlaubt, Pyrotechnik mit ausschließlicher Knallwirkung zu entzünden. Fontänen und Ähnliches ohne Knall sind hingegen erlaubt.

Die Verbotszonen werden von der Polizei kontrolliert, bei Verstößen können Bußgelder verhängt werden. Für ein generelles Verbot von Feuerwerk im gesamten Stadtgebiet sieht das KVR derzeit keine Rechtsgrundlage. Durch das massenhafte Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist in den Zeiten vor dem Verbot der Feinstaubgehalt in der Luft extrem angestiegen. Auch Verletzungen und Verbrennungen sowie Brände waren jedes Jahr zu beklagen. Zudem reagieren viele Tiere sensibel auf das lautstarke Spektakel.