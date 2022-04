Röntgenblick in die "Hitlermühle"

Von Hannah Prasuhn

Die "Operation Rubikon" gilt als eine der größten Geheimdienstaffären des vergangenen Jahrhunderts. Erst 2020 wurde geleakt, dass die befreundeten Nachrichtendienste CIA und BND unter diesem Codebegriff seit den 1970er Jahren mehr als 100 Staaten ausspioniert hatten, mithilfe manipulierter Verschlüsselungsgeräte. An die betroffenen Nationen waren die mechanischen Chiffriermaschinen CX-52 der Schweizer Crypto AG verkauft worden. Allerdings zwei verschiedene Typen der CX-52: ein sicheres Gerät und eines, welches leicht zu knacken war. Darüber hätten CIA und BND die vermeintlich gut verschlüsselte Korrespondenz dann wohl einfach mitgelesen, sagt Carola Dahlke. Sie ist Kuratorin für Informatik und Kryptologie am Deutschen Museum. Immerhin vier der skandalträchtigen CX-52-Maschinen befinden sich in der Sammlung des Museums.