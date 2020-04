Moritz Eckhoff (links) steckte sich in Ischgl mit Corona an, seine Mitbewohner mussten mit in Quarantäne.

An ihrem ersten Unitag hätte Clara Heupgen erst einmal eine dreistündige Chorprobe gehabt. Wie das jetzt virtuell klappen soll, ist ihr ein Rätsel - noch. Genau wie sich viele andere Studenten fragen, wie es wohl in diesem Semester laufen wird, das am Montag startet und das erst einmal nur online stattfinden kann. Die 23-jährige Clara Heupgen studiert im sechsten Semester "Elementare Musikpädagogik" mit Hauptfach Gesang an der Musikhochschule.

Die aktuelle Situation um die Pandemie bereitet ihr aber vor allem aus einem Grund Sorge: Weil alle Veranstaltungen abgesagt wurden, bei denen sie gearbeitet hätte, muss ihre Familie jetzt für sie aufkommen. "Das sollte so eigentlich nicht sein", findet Clara Heupgen. Sie habe immerhin das Glück, mit ihrer Mutter unter einem Dach zu leben, ihren Kommilitonen sei es viel schlimmer ergangen.

Als Vertreterin der Studierendenvertretung hat sie eine Umfrage begleitet, die die finanziellen Nöte ihrer Kommilitonen beleuchten sollte. "Ich habe teilweise ewig lange Mails mit wirklich schlimmen Geschichten erhalten, manche können sich gar kein Essen zahlen." Für diese Fälle wurden jetzt von der Hochschulleitung Nothilfefonds eingerichtet. Die Vereinigte Stipendienstiftung nimmt für die betroffenen Studentinnen und Studenten Spenden entgegen.

Auch ohne Corona ist das Leben im teuren München für viele der mehr als 100 000 Studierenden schon eine Herausforderung. Die geringen Einkommen und die hohen Mietpreise zwingen viele in kleine Wohnungen oder zum Zusammenleben in Wohngemeinschaften und Wohnheimen. Aufgrund der Enge ist "Social Distancing" kaum möglich, das Ansteckungsrisiko steigt, auch wenn die jungen Studentinnen und Studenten meistens nicht zur Risikogruppe gehören.

Nach der Uni entspannt ein Bier trinken oder gar Party machen geht auf unabsehbare Zeit nicht, nicht einmal die Mensa oder die Bibliotheken haben gerade offen. Zum Semesterstart füllen sich die Wohnheime nun trotzdem wieder. Jene, die die Möglichkeit hatten, waren über die Semesterferien nach Hause gefahren.

Anderen wurde die Option genommen, wie im Fall von Moritz Eckhoff. Für ihn beginnt das neue Semester mit wiedergewonnenen Freiheiten: Zwei Wochen musste der Masterstudent der Elektrotechnik an der TU München (TUM) zuletzt in Quarantäne verbringen, nachdem er im März nach einem Familienurlaub im Skiort Ischgl positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Alle neun Mitreisenden waren kurz nach der Rückkehr aus Österreich krank geworden, fast alle mit hohem Fieber. "Zu dem Zeitpunkt wurde aber keiner von uns auf Corona getestet, weil Ischgl damals nicht als Risikogebiet galt", erzählt Eckhoff. Er selbst hatte nur das Gefühl, eine Erkältung sei im Anmarsch, der Hals kratzte ein bisschen, aber sonst ging es ihm gut.

Später wurden dann doch die ganze Reisegruppe getestet - positiv. Moritz Eckhoff weiß heute, was das bedeutete: 14-tägige häusliche Quarantäne für ihn selbst und alle im Hausstand lebenden Personen. In Eckhoffs Fall waren das insgesamt 20 Mitbewohner aus seiner Wohngemeinschaft in der Studentenstadt. Er benachrichtigte das Studentenwerk, die Mitarbeiter haben dann ein Schild an eine der Toiletten angebracht mit dem Hinweis "defekt". So sollte nur Moritz Eckhoff die Toilette nutzen, und das Ansteckungsrisiko sollte verringert werden.

Küche und Dusche nutzten die Studenten aber weiterhin gemeinschaftlich. Informiert wurden die betroffenen Mitbewohner vom Studentenwerk erst einmal nicht. Später gab es dann eine Mail, dass es einen anonymen Corona-Verdacht im Haus gebe. Wer Symptome entwickle, solle sich an einen Arzt wenden. Auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung gibt das Studentenwerk die Auskunft, sie stünden im Austausch mit den Bewohnern und ihnen sei bekannt, dass es Fälle in WGs gebe. Aus diesem Austausch habe man den Eindruck gewonnen, dass sich die WG-Bewohner sehr gut und verantwortungsbewusst selbst organisieren könnten.