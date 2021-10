Von Lisa Miethke

Nach nur wenigen Stunden steht fest: München hat nicht vergessen, wie man feiert. Als auf der Tanzfläche das altbekannte Partylied "And we danced" von Macklemore durch den Club schallt, liegen sich zwei junge Frauen weinend in den Armen. Sie lachen und tanzen, singen die Strophen mit. Über anderthalb Jahre haben sie auf diesen Abend gewartet. Heute ist es endlich so weit. An diesem Freitag dürfen die Clubs in Bayern zum ersten Mal seit Pandemiebeginn ihre Türen öffnen. Ohne Maske, ohne Abstand. Doch wie ist das, nach so langer Zeit zurückzukehren in die Clubs? Ist alles so wie früher? Oder haben die Feiernden das Feiern verlernt?