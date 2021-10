Interview von Philipp Crone

Barkeeper Max Faltenbacher ist todmüde am Freitagmorgen um 10.27 Uhr. Er hat eigentlich damit gerechnet, erst am Freitagnacht im Einsatz zu sein, doch dann haben seine Cousins, Florian und Jakob Faltenbacher, die Milchbar-Betreiber, einfach am Donnerstagabend eine Einladung rumgeschickt, dass am Freitagmorgen um 00.01 Uhr die Milchbar aufmachen wird. Was dann passierte, nennt Max Faltenbacher, 31, einen "perfekten Abend".

SZ: Herr Faltenbacher, wie lief das ab gestern?

Max Faltenbacher: Sehr diszipliniert. Alle hatten ihre Unterlagen dabei und haben alles mitgemacht. Draußen mit Abstand und Maske und Nachweisen.

Wie viele Gäste kamen denn so spontan überhaupt?

So etwa 400, denke ich, vor allem auch Freunde. Wir haben sämtliche Whatsapp-Gruppen und die Social-Media-Kanäle bespeist und das hat sehr gut funktioniert. Die Reaktionen auf unsere Ankündigung waren irre.

Nämlich wie?

Viele haben sofort geantwortet und Sachen geschrieben wie: "Super, ich verschiebe meine Termine morgen und komme auf jeden Fall." Oder: "Bis gleich! Ich nehme mir morgen spontan frei und bin gleich dabei." Es waren echt alle mega happy.

Und dann wurde um Mitternacht die Tür geöffnet, wie lief das?

Ich habe drinnen an der Bar gearbeitet, aber es gab ein Video, wie ein paar Mädels ganz vorne in der Schlange standen und nach dem Einlass richtig gejubelt haben: "Auf geht's!", haben sie gerufen. Und dann: rein, Drink holen und tanzen.

Welche Musik wurde denn gestern gespielt?

Donnerstag ist immer Neunziger.

Haben die Gäste denn durchgehalten nach so einer langen Pause?

Oh ja. Es gab eine kurze Begrüßung von Florian und dann ging es wie früher bis um sieben Uhr, und ich bin ja jetzt noch da, um die Milchbar gleich wieder für morgen vorzubereiten.

Wie geht es Ihnen jetzt?

Ich bin unglaublich müde und die Füße tun mir weh. Aber es war ein super Start. Draußen war es natürlich ganz anders als früher, aber drinnen - da war es wie immer.