Jüdische Familiensaga:C. Bernd Sucher stellt seinen Roman vor

Seine eigene Familiengeschichte, besonders das Leben seiner Großmutter, hat C. Bernd Sucher zu einem Roman inspiriert: "Rahels Reise" (Secession Verlag). Jene Rahel ist 83 Jahre alt, als sie beschließt, den Unmut ihrer Familie auf sich zu nehmen und nach Deutschland zu fliegen. Sie wie auch ihr Mann, Jacob Cohen, emigrierten auf der Flucht vor den Nationalsozialisten als Kleinkinder in der Obhut ihrer Eltern und Großeltern aus Fürth respektive Hamburg in die USA.