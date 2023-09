Von Stefanie Witterauf

Der Bäckergeselle Alexander Weinhold ist der Gewinner des Handwerker-Wettbewerbs "Euro Skills" in Danzig und darf sich nun bester Handwerksbäcker Europas nennen. Heuer traten in Polen zwölf Bäcker aus verschiedenen Ländern gegeneinander an. Der 22-Jährige aus Fürstenfeldbruck, der seine Lehre zum Bäcker in Neuried bei München absolvierte, setzte sich gegen seine Mitbewerberinnen und Mitbewerber unter anderem aus Dänemark und Frankreich durch. Dabei wollte Weinhold erst gar kein Brot backen, sondern machte eine Ausbildung zum Konditor.