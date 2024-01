Lokalrunde:Der Dino und das Bio

Wenn schon Veganuary, dann richtig! Seit Anfang Januar gibt es jetzt in der Fraunhoferstraße einen neuen Imbiss, der sich auf vegane Asiatika spezialisiert hat. Genaugenommen ist Brachio Bros sogar ein richtiger Deli, wie man Delikatessengeschäfte mit Speisen zum Mitnehmen oder zum Verzehr im Laden in New York nennt. Und es handelt sich um einen Ableger des Lokals Ciao Chang in der Holzstraße, das fernöstliche mit bayerischer Küche verbindet. Viet-Dúc Nguyen und Daniel Wäcker haben es vor zwei Jahren aufgemacht, und nun sind sie also als Brachio Bros an den Start gegangen. Namensgeber der beiden ist der Brachiosaurus, "einer der größten pflanzenfressenden Dinosaurier, der unsere Welt je besiedelte". Man denkt offenbar an Wachstum - und bisher läuft der Laden auch hervorragend, vor allem mittags zwischen zwölf und halbdrei. Auf der Karte stehen zum Beispiel Sandwiches und japanische Bowls mit Reis, Sellerie-Pastrami, Gurkensalat, Popcorn Miso Caramel oder cremige Schokolade mit Chilinüssen, zum Trinken gibt es zahlreiche Softdrinks, Espresso, grünen Tee und Besonderheiten wie "Sour Cherry Matcha Iced Latte". Und im Laden findet man Feinkost in Einmachgläsern, asiatische Lifestyle-Zeitschriften und Bücher sowie besondere Küchenhelfer und hübsche Geschenkartikel, die man sonst nirgendwo bekommt (Brachio Bros, Fraunhoferstraße 17, Montag bis Samstag 11-20 Uhr, www.brachiobros.de).