Während in München das urbane Leben fast zum Erliegen gekommen ist, lebt die Natur gerade auf. Überall beginnt es zu sprießen, Zugvögel kehren zurück aus ihren Winterquartieren, andere beginnen derzeit ihr Liebesspiel oder bauen schon fleißig an Nestern. In der SZ-Serie "München natürlich" stellen wir Ihnen einige Tier- und Pflanzenarten vor, damit der Frühling auch ein wenig zu Ihnen nach Hause kommt.

Ein sicherer Frühlingsbote ist die Biene, sie schwärmt aus, sobald es zu blühen beginnt. Dabei fühlen sich Bienen in München erstaunlich wohl. Forscher haben herausgefunden, dass viele Wildbienenarten in der Großstadt deutlich besser zurechtkommen als auf dem Land. Das kann verschiedene Faktoren haben: In München werden im Vergleich zu großen landwirtschaftlichen Flächen kaum Insektizide versprüht, viele Menschen haben insektenfreundliche Blumen auf Balkonen und in ihren Gärten. Es gibt aber auch eine andere Erkenntnis: Durch den Klimawandel ist München in den vergangenen Jahrzehnten bereits spürbar wärmer geworden. Das kommt vielen Bienenarten entgegen.

Zum Beispiel der Gehörnten Mauerbiene: Die in München weit verbreitete Wildbienenart fühlt sich an milden sonnigen Standorten wohl, fliegt aber auch bereits bei sechs Grad, wenn es für Honigbienen noch zu kühl ist. Deshalb freuen sich zunehmend auch Landwirte über die Wildbienen. Man kann sie im Frühjahr sogar mieten, um mit ihnen die Obstbäume zu bestäuben. Wenn die Zwetschgen reif sind und auf dem Datschi landen, sind die kleinen fliegenden Helfer allerdings verschwunden. Die Mauerbienen fliegen nur bis Mitte Mai.

DER TAG IN MÜNCHEN

Erste Notaufnahme schließt wegen Coronavirus Die Helios-Klinik in Pasing hatte auf Bitte der Regierung die Kapazitäten für Patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19 ausgebaut. Jetzt darf gar kein Kranker mehr rein - und keiner raus. Zum Artikel

Das System gerät ins Wanken Dieter Reiter ernennt einen Arzt, der die ambulante Versorgung der Patienten in Praxen sicherstellen soll - einigen geht inzwischen die Schutzkleidung aus. Zum Artikel

CSU-Kreisverband rechnet mit OB-Kandidatin Frank ab "Peinlich und nicht akzeptabel" sei das Wahlergebnis in München, auch die Strategie der Parteispitze um Ludwig Spaenle wird hart kritisiert. Bei einer Klausur soll nun über die Vorwürfe gesprochen werden. Zum Artikel

Wie Großbrauereien ihren Wirten mit Pacht-Erlass entgegenkommen Die Halbe ist sicher: Bier und Flaschen sind in München ausreichend vorhanden. Die Brauereien fahren unterschiedliche Strategien im Umgang mit der Corona-Krise. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg