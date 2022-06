Interview von Michael Bremmer

Als Michael Höweler, 44, noch Chef von Amazon Music Deutschland in München war, galt er als Förderer von Newcomern, auch in München. Er unterstützte Malik Harris oder Sängerin Seda. Jetzt hat er gemeinsam mit seinem früheren Amazon-Kollegen Alexander Franck das Start-up biddz gegründet. Er will das Musikgeschäft revolutionieren, zumindest ein bisschen fairer gestalten. Und er möchte den Fans ermöglichen, in Songs ihrer Lieblingskünstler zu investieren. Wird der Song auf Plattformen wie Spotify gespielt, wird der Fan an den Auszahlungen beteiligt. Während des Interviews klingelt sein Handy. Auf dem Display erscheint der Name eines jungen Münchner Musikers.