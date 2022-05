Nach seinem Auftritt in Turin zeigte Malik Harris eine eigentlich verbotene Friedensbotschaft für die Ukraine.

Interview von Michael Zirnstein

Dieser Tage bringt Malik Harris einen neuen Song heraus. Er habe lange überlegt, welchen, sagt der Sänger. "Ich habe mich dann für etwas entschieden, was ich gerade gebraucht habe: etwas Lockeres für den Sommer, Gute-Laune-Sonnenschein-Feeling, weil wieder alles aufgeht gerade." Zur Erinnerung: Der junge Mann aus Landsberg am Lech ist jüngst beim Eurovision Songcontest, dem weltweit größten Musikerwettstreit, Letzter geworden. Nie hat man so eine Niederlage einem deutschen Kandidaten weniger angemerkt.