Ohne sie wäre die bayerische Kulturwelt trist - seit 23 Jahren zeichnet der Verband für Popkultur in Bayern (VPBy) daher die Taktgeber der Rock-Szene aus. Nun hat eine 27-köpfige Jury im Landtag fünf Bayerische Popkulturpreise und jeweils 2000 Euro vergeben. Die "Pop-Raute" geht an Olli Zilk, der den Bayerwald jährlich mit 180 Konzerten belebt.

Für "soziale Nachhaltigkeit" wurde das Netzwerk "musicBYwomen*" ausgezeichnet, das "Flinta+"-Künstlerinnen sichtbarer macht. Die Kategorie "ökologische Nachhaltigkeit" gewann das Beratungsbüro "What if". "Club des Jahres" wurde das E-Werk in Erlangen. Und die Heavy-Metal-Sause "Summer Breeze" in Dinkelsbühl, mit 40 000 Gästen eines der größten unabhängigen Open-Airs in Deutschland, wurde als Festival des Jahres ausgezeichnet.