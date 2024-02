Die Münchner Hardrock-Fans stehen freilich schon seit Wochen unter Strom: Denn dass AC/DC gleich zweimal im Olympiastadion auftreten würden, hatte ganz nebenbei Münchens Oberbürgermeister ausgeplaudert. Eigentlich diskutierte man im Rathaus über das Konzert von Ed Sheeran als große Eröffnungsfeier der Fußball-Europameisterschaft in der Stadt am 12. Juni auf der Theresienwiese (Karten dafür gibt es noch nicht). Denn das hätten die Stadtoberen lieber im sportlichen Rahmen des Olmypiastadions gefeiert, aber dieses sei eben schon durch einen Aufritt von AC/DC belegt, hieß es damals im Rathaus.

Jetzt also ist es offiziell: AC/DC geben in diesem Sommer 21 Konzerte in zehn Ländern. Sie sind zum ersten Mal seit 2016, als Axl Rose den an einem Hörschaden leidenden Sänger Brian Johnson, wieder in Europa unterwegs. Im Olympiastadion spielten sie zuletzt 2015, noch mit Brian Johnson. Außer in München spielt die "größte Rock'n'Roll-Band der Welt" (so der Veranstalter United Promoters) in Deutschland auch in Gelsenkirchen (17. und 21. Mai), in Dresden (16. Juni), am Hockenheimring (13. Juli), in Stuttgart (17. Juli), in Nürnberg (27. Juli) und Hannover (31. Juli) ihre Hits wie "TNT", "Highway To Hell", "Hells Bells" und Songs vom aktuellen Album "Power Up".

Das erreichte 2020 in 21 Ländern Platz eins und gab der Tour den Namen. Die Karten dürften erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sein. Der Vorverkauf startet am Freitag, 16. Februar, um 11 Uhr auf der Internetseite www.eventim.de.

AC/DC sind seit 50 Jahren aktiv, sie haben mehr als 200 Millionen Tonträger verkauft, allein von "Back in Black" 50 Millionen, das damit als das meistverkaufte Album einer Band gilt. Von der Gründungsgruppe ist allein Angus Young, Lead-Gitarrist in Schuluniform, übrig geblieben. Seit 2020 sind die langjährigen AC/DC-Musiker Brian Johnson (Gesang), Phil Rudd (Schlagzeug) und Cliff Williams (Bass) wieder dabei.