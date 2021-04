Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Armin Laschet hat erkannt, dass "Maß und Mitte" nicht reichen. Mit diesem Anspruch kann man nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und CDU-Vorsitzender werden. Es braucht aber mehr, um Anspruch auf die Kanzlerkandidatur der Union erheben zu können. Und so hat der von ihm über Ostern verordnete Nachdenkprozess offenbar zu der Erkenntnis geführt, dass es einen "Brücken-Lockdown" braucht. Diese Wortkreation könnte aus einem PR-Ratgeber stammen. Offenbar haben ihm seine Berater auch zu einem Auftritt in einem Impfzentrum an der Seite eines Intensivmediziners geraten.

Aber wer mit so einem Vorschlag vorprescht, sollte auch erklären, was damit konkret gemeint ist. Mit seinem Vorstoß hat Laschet für mehr Verwirrung statt für mehr Klarheit gesorgt. Als er in einem wieder einmal etwas verunglückten Interview, diesmal im ZDF-"Morgenmagazin", zu erklären versuchte, dass ein Brücken-Lockdown nichts anderes als die von Angela Merkel zurückgenommene "Osterruhe" sein soll, machte er es nur schlimmer. Warum sollte im zweiten Anlauf klappen, woran die Politik unter anderem wegen rechtlicher Bedenken gescheitert ist - und sich die Kanzlerin dafür sogar entschuldigt hat?

Laschet versucht es möglichst vielen recht zu machen

Führungsstärke sieht anders aus. Dieser nicht durchdachte Schnellschuss ist nichts anderes als eine Verzweiflungstat im Rennen um die Kanzlerkandidatur. Laschet versucht es möglichst vielen recht zu machen mit Blick auf Umfragen, nach denen eine Mehrheit für schärfere Maßnahmen ist. Auf seinem mäandernden Weg der Pandemiebekämpfung nimmt Laschet mal wieder eine Abzweigung in die andere Richtung. Politische Glaubwürdigkeit gewinnt er so nicht.

Was Laschet auch tut, Markus Söder ist ihm immer einen Schritt voraus - zumindest im Ankündigen. Denn Umsetzen ist nicht unbedingt Söders Stärke. Bayerische Landkreise wie Hof gehören seit Monaten zu jenen Regionen mit den höchsten Inzidenzen. Realität und Anspruch klaffen bei Söder oft auseinander, mit seiner Besserwisserei geht er den anderen Ministerpräsidenten gehörig auf die Nerven. Doch mit seinen Auftritten bestimmt der CSU-Chef den politischen Diskurs. Laschets Plan, mit seiner Rede zum Wahlprogramm zu punkten, ist nicht aufgegangen. Deshalb der neue Anlauf mit dem Versuch, wieder mehr Konsens mit der Kanzlerin zu suchen - und der zum Brücken-Lockdown umbenannte Osterruhe-Vorschlag.

Wer Merkel ins Kanzleramt nachfolgen will, kann dieses Ziel nur mit ihrer Unterstützung erreichen

Aber auch da war Söder schneller: Der bayerische Ministerpräsident versucht sich schon länger an Merkels Seite zu positionieren und so zu profitieren. Denn für jeden dritten Wähler war Merkel laut einer aktuellen Umfrage der Grund, bisher für die Union zu stimmen. Wenn Söder nun fordert, Merkel in die Entscheidung über die Kanzlerkandidatenfrage einzubeziehen, ist das geschickt. Wer Merkel ins Kanzleramt nachfolgen will, kann dieses Ziel nur mit ihrer Unterstützung erreichen.

Die Union sollte rasch über die Kanzlerkandidatur entscheiden, denn die offen ausgetragene Rivalität der beiden Anwärter treibt die Umfragewerte der Union weiter in den Keller. Je länger abgewartet wird, desto nachhaltiger ist der Schaden. Sollte Laschet seine Forderung nach einer Vorverlegung des Bund-Länder-Treffens nicht einmal unter den CDU-Ministerpräsidenten durchsetzen können, braucht er als Kanzlerkandidat gar nicht erst anzutreten.