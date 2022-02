Was Markus Söder verstanden hat

Kommentar von Michaela Schwinn

Markus Söder hat recht: Die Impfpflicht für Ärztinnen, für Pflegekräfte, für Klinikköche und Heimleitungen muss gestoppt werden. "Bis auf Weiteres", wie es der bayerische Ministerpräsident gestern verkündete - wenn es sein muss für Wochen oder Monate. Söders Entschluss mag befremdlich wirken, effekthascherisch und egoistisch, zumal die Unionsfraktion das Vorhaben im Dezember mit absegnete. Richtig ist er trotzdem. Denn was sich in der Theorie wunderbar liest, die Pflicht diene dem Schutz der besonders Gefährdeten, der wehrlosen Patienten und Pflegebedürftigen, ist in der Praxis ein Desaster.