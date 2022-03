Kommentar von Henrike Roßbach

Ein Bundeshaushalt ist mehr als ein dickes Gesetz voller Zahlen und Tabellen. Er ist ein Versprechen, weil darin mit Geld untermauert wird, was die Regierung mit dem Land vorhat, was ihr wichtig ist - und was eher nicht. Der Haushalt ist auch ein Dokument, in dem zwischen den Zahlen festgehalten ist, wer den Kürzeren gezogen und wer sich besonders geschickt angestellt hat. Auch der Haushalt, den das Ampel-Kabinett an diesem Mittwoch beschließen wird, ist all das. Vor allem anderen aber ist er noch etwas anderes: überholt. Und, wenn man so will, ein Luftschloss kurz vor dem Sturm.