"Hart aber fair"::Der helle Wahnsinn, diese Ampel

Von Josef Kelnberger

Natürlich sollen bei einer Talkshow die Politikerinnen und Politiker im Mittelpunkt stehen, aber an diesem Abend bei "Hart aber fair" war definitiv ein Journalist der hellste Stern am Himmel. Und zwar der Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen (Finanztip). Wer eine neue Heizung brauche, sagte er, solle sich am besten an einen der vielen professionellen Energieeffizienzberater wenden, was im Umkehrschluss heißen sollte: keinesfalls darauf achten, was die Regierung in Berlin so von sich gibt. Das macht einen nur vollkommen verrückt.