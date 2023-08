Von Sonja Dawson

Nach der Gruppenphase haben sich schon zwei, drei Mitfavoritinnen aus der Frauen-Fußball-WM in Australien und Neuseeland verabschieden müssen. Neben Brasilien und Kanada traf es auch Deutschland, die nach furiosem Auftakt gegen Marokko als Tabellendritte nach Hause flogen.

Allerdings versprechen die übrigen Spiele einige spannende Partien, die die Fans im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verfolgen können. Nach Verhandlungen mit der Fifa wurde in einer Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) vereinbart, dass ARD und ZDF die 64 Spiele live im Fernsehen, sowie im Internet auf sportschau.de oder in der ZDF-Mediathek im Livestream zeigen werden.

Zeitverschiebung: Wer spielt wann und wo ist es zu sehen?

Wegen der Zeitverschiebung von mindestens sechs Stunden müssen sich Fans in Deutschland auf ungewohnte Anstoßzeiten einstellen. Da die Weltmeisterschaft zudem in vier verschiedenen Zeitzonen stattfindet, gibt es ab dem Achtelfinale Anstoßzeiten, die zwischen 4.00 Uhr und 13.00 Uhr deutscher Zeit liegen.

Achtelfinale am Freitag, 5. August

07.00 Uhr: Schweiz - Spanien, ZDF und Sportstudio-Livestream

und 10.00 Uhr: Japan - Norwegen, ZDF und Sportstudio-Livestream

Spiele am Donnerstag, 3. August

12.00 Uhr: Südkorea - Deutschland 1:1

12.00 Uhr: Marokko - Kolumbien 1:0

Deutsche Spiele

Am 24. Juli hatten die Deutschen ihren ersten Auftritt und gewannen souverän gegen Marokko. Das zweite deutsche Vorrundenspiel gegen Kolumbien verlor das DFB-Team in der Nachspielzeit. Das 1:1 gegen Südkorea im letzten Spiel war zu wenig. Das DFB-Team schied in der Gruppenphase aus.

Moderatoren, Experten und Kommentatoren

Bei den Übertragungen der Weltmeisterschaft setzen ARD und ZDF auf erfahrene Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Ein gemeinsames Studio wie bei der Männer-WM in Katar wird es jedoch nicht geben. Vor Ort in Australien und Neuseeland wird auch nur ein kleines Team der beiden Sender sein, das meiste findet in den Studios in Mainz und Hamburg statt.

Das ZDF schickt ein achtköpfiges Team um Kommentatorin Claudia Neumann nach Australien und Neuseeland. Darunter sind auch Tabea Kemme und Josephine Henning als Co-Kommentatorinnen für sechs ausgewählte Spiele im Einsatz vor Ort. Unterstützt werden sie von Norbert Galeske, Oliver Schmidt, Martin Schneider, Daniel Pinschower und Heiko Klasen, die die Spiele aus dem Studio in Mainz kommentieren werden. Moderator Sven Voss wird ebenfalls im Studio in der Sendezentrale präsent sein, sowie die Ex-Fußballerin Kathrin Lehmann. Auch die Spielerin Giulia Gwinn wird als Expertin bei ausgewählten Spielen in Mainz im Einsatz sein, da sie wegen einer Knieverletzung diese WM aussetzen musste. Aufgrund der Trainingspläne ihres Vereins FC Bayern wird sie jedoch nicht täglich präsent sein.

Auch die ARD setzt auf bekannte Gesichter, darunter Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer, die aus dem Studio in Hamburg berichten. Experte ist unter anderem Thomas Broich, der früher in der australischen Liga spielte. Kommentator Bernd Schmelzer, der bereits seit drei Jahrzehnten bei großen Sportveranstaltungen im Einsatz ist, wird ebenfalls Teil des Teams sein. Er und Christina Graf kommentieren die Spiele aus Australien und Neuseeland. Neben ihnen sind rund 15 andere der ARD vor Ort, darunter Lena Kesting aus dem DFB-Quartier. Stephanie Baczyk und Jan Neumann vervollständigen das Kommentatoren-Team aus dem Studio in Hamburg.

Dokumentationen rund um die Fußball-WM

Für alle Fußballfans, die noch tiefere Einblicke in den Frauenfußball im Allgemeinen und die Nationalelf im Besonderen werfen wollen, bietet das ZDF Dokumentationen und Reportagen.

Unter anderem wird die Doku-Serie "Born for this - Mehr als Fußball" Einblicke in das Teamgefüge der DFB-Frauen geben. Die erste Episode wurde am 15. Juli ausgestrahlt und steht in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Weitere Folgen des Formats sollen nach der WM veröffentlicht werden. Außerdem beleuchtet die Reportage "Weiblich, jung, Star - Wie Fußballerinnen die Welt verändern" die gesellschaftliche Bedeutung von Fußballerinnen. Hier geht die ehemalige Tennisspielerin Andrea Petkovic mit verschiedenen Fußballspielerinnen in die Offensive und führt Gespräche unter anderem mit Melanie Leupolz, Nadia Nadim und Pia Sundlage. Zu sehen ist die Reportage in der ZDF-Mediathek.

Weitere Dokumentationen wie "Frauen, Fußball, Freiheit" sind ebenfalls in der ZDF-Mediathek zu sehen.