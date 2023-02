TV-Moderatorin Maybrit Illner diskutierte in der Sendung am Donnerstagabend mit ihren Gästen über das Krisenmanagement der Regierung.

Von den aktuellen Dissonanzen zwischen Union und FDP ist in der TV-Runde bei Maybrit Illner wenig zu spüren. Christian Lindner und Friedrich Merz lächeln sich unentwegt zu. Und reiben sich lieber an einem gemeinsamen Gegner: den Grünen.

Von Peter Fahrenholz, München

So richtig gute Freundschaften sind in der Politik selten. Viel seltener jedenfalls als Intimfeindschaften, wenn man an Helmut Kohl und Franz Josef Strauß denkt. Oder an Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine. Aber so eine Art emotionaler Verbundenheit über inhaltliche Gemeinsamkeiten hinaus muss es zwischen Christian Lindner und Friedrich Merz schon geben, sonst hätte der FDP-Chef den CDU-Chef sicher nicht zu seiner Hochzeit nach Sylt eingeladen.