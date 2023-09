Von Willi Winkler

Fakten sind nicht besonders sexy, erst recht nicht, wenn sie unbequem sind und man sie nicht den Grünen oder der Union oder der Regierung in die Schuhe schieben kann. Fakten sind langweilig, wenn man doch viel besser von "Kontrollverlust" raunen kann oder mit gefältelter Stirn an der "Belastungsgrenze" steht. Zum Beispiel diese Zahl: Bis August wurden 2023 mehr als zweihunderttausend Anträge auf politisches Asyl gestellt, und für Markus Söder ist bei "Anne Will" am Sonntagabend mit dieser Zahl die "Integrationsgrenze" überschritten.